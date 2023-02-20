Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К расследованию внезапной смерти легенды «Ласкового мая» Юры Шатунова подключится ФБР, Интерпол и Моссад. Специалисты мировых спецслужб изучат обстоятельства при которых скончался солист группы и дадут свое экспертное заключение. Об этом в своем видеообращении заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который и оплатил работу спецов.

- Я обратился здесь, в Соединенных Штатах Америки, в агентство, где работают отставные, очень опытные, специалисты – Интерпол, Моссад, спецорганов США. Это те спецслужбы, которые работают по всему миру. Я обратился к профессиональным людям, которые работают со всеми государствами, в каких бы отношениях они не были с Соединенными Штатами Америки. У них целая сеть.

Андрей Разин сообщил, что заключил с профессионалами договор, чтобы найти виновников смерти его кума Юрия Шатунова.

- Я все равно не успокоюсь. Я найду убийц Юры Шатунова. Я узнаю причину, почему они его убили. Я на сто процентов уверен, что это убийство. <…> Самое главное, чтобы правда восторжествовала. Чтобы люди, которые отравили, избили, а может даже убили, а потом сожгли Юру Шатунова понесли законное наказание, - подытожил шоумен.

Тысячи поклонников пришли проститься с любимым артистом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В своем видеообращение к поклонникам творчества группы «Ласковый май» Андрей Разин в очередной раз говорит о том, что смерть Шатунова была насильственной. При этом продюсер указывает на некие странности, произошедшие в день смерти Юрия.

Так, по словам Разина, в день своей смерти Шатунов не должен был находиться в России. Мол, на руках у него были билеты домой, в Германию. По какой причине он не улетел, и как оказался на той злополучной даче – до сих пор остается загадкой для шоумена.

Указывает продюсер группы и на еще одну странность – справку о смерти Юры получил Кудряшов в тот же день. Хотя по закону получить документ могут только законные родственники. В данном случае – супруга Юрия Светлана Шатунова, которая прилетела в Москву, якобы, только в день похорон мужа. На каком основании документ был выдан постороннему человеку – не ясно.

Также Разин задается вопросом, зачем было устраивать похороны Шатунова на Троекуровском кладбище, если в итоге тела певца было кремировано в другой ритуальной службе.

Ответы на множество своих вопросов Андрей Разин надеется найти с помощью специалистов мировых спецслужб.

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