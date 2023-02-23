«Хасбичка» к празднику: Хасбик в платочке украсил обертку шоколада к 23 февраля

Хасбик стал "лицом" шоколадки.

Дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова ко Дню защитника Отечества «нарядили» в платочек и поместили на обертку плитки шоколада. Объявление о продаже «забавного и уникального» подарка появилось на популярном сервисе объявлений. Шоколадку «Хасбичка» можно купить всего за 250 рублей в Ленинском районе города Ставрополя, а оптовикам обещают особые условия.

- Забавный и уникальный подарок для мальчиков и мужчин. На оптовые заказы действуют бонусы, - говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что под праздничной оберткой находится 90-граммовая плитка популярного детского шоколада. Причем вкус шоколадки можно выбрать самостоятельно - молочный, с фундуком, изюмом или с разноцветным драже.

Фото: avito.ru

Оценит ли популярный блогер юмор ставропольских предпринимателей, покажет время.

Напомним, недавно Хасбик пришел в ярость после публикаций о его многомиллионном доходе. Хасбулла пригрозил судебным иском изданию Forbes за ложную информацию.

- Админ, фигню не неси, да, по-братски, - написал блогер на странице финансового издания в соцсетях.

Кстати, нестандартные шоколадные предложения готовят ставропольцы и к 8 Марта. В продаже уже появились шоколадки «Викушка», «Маринка» и «Наташка» с девичьими портретами и цветочками на лицевой стороне обертки и с праздничными строками - на тыльной.

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