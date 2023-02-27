Концерт Трофима в Ставрополе был под угрозой отмены Фото: Личный архив

Концерт Сергея Трофимова в Ставрополе начался неожиданно - с извинений. Певец предупредил, что в Крыму подцепил неизвестную болезнь, но, в отличие от Елены Ваенги, выступления отменять не стал.

- Мужчин хочу поздравить с 23 февраля! Девчонки, вам осталось ждать совсем не долго! Спасибо, что пришли на наш концерт! Заранее прошу извинить, что говорю немного в нос и пою, - обратился к зрителям заслуженный артист РФ. - Простудились в Крыму - черт его знает, что это такое. Но я подумал, что это не повод отменять концерт, тем более, не понятно, что дальше будет - будут концерты, не будут.

Несмотря на плохое самочувствие (Трофим к тому же еще не до конца восстановился после операции на колене), артист не переставал шутить.

В 2011 году Сергей Трофимов стал заслуженным артистом РФ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анонсируя песню «Малибу» (Короче, я бы простодушно поменял свою судьбу, взял бы и свалил на Малибу), Сергей Трофимов привел фразу своего друга, что «у нормального русского человека есть две мечты огромных - уничтожить Америку и получить гринкарту». А перед композицией «С добрым утром, мужики» признался, что создавал ее, судя по всему, в нетрезвом виде.

- В начале 90-х годов я думал, что нужно писать что-то ободряющее, с верой в завтрашний день, смысл жизни. Я изо всех сил пытался написать позитивные песни. У меня получилась одна. И то, наверное, я тогда еще бухал (потом певец пообещал Богу, что откажется от спиртного - прим.), потому что у меня другого объяснения нет, - поделился Трофим.

После еще нескольких легких песен, артист запел:

Афганистан, Молдавия и вот теперь Чечня

Оставили на сердце боль утраты

За всех кого не вывел из-под шквального огня

Аты - баты, аты - баты.

Зрительный зал встал. Мужчины, не стесняясь, вытирали глаза. «Алешку» (Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: «Ах, как хочется братцы жить! Ах, как страшно здесь помирать») тоже слушали стоя и со слезами.

Сергей Трофимов в студии Радио «Комсомольская правда», 2017 год. Фото: стоп-кадр видео

Доставать платки публике пришлось и в третий раз, когда Трофим спел про маму (Не успели мы простится, вот уже я сам не свой... Мама снится, мама снится, значит, мама до сих пор со мной). Артист честно предупредил, что не на каждом концерте удается пересилить себя и исполнить эту композицию, но он надеется, что «Боженька поможет». Трофиму удалось собраться и допеть до конца, после чего он попросил всех, у кого живы родители, после возвращения домой сразу позвонить близким, а лучше приехать в гости: «Все время откладываем, а потом раз - и поздно».

На таких эмоциональных качелях и прошел весь концерт - то тяжелые воспоминания о поездках в Чечню, то шутливые комментарии с учетом местной специфики.

- Сказывается правильное питание, которое вам агрохолдинги ваши поставляют, воздух свежий, вы так все молодо выглядите. Меня вообще терзают смутные сомнения, поймете ли вы следующую песню. Поднимите руку, кто помнит автоматы, куда двушку засовываешь, диск крутишь... А, одни тинейджеры в зале, ну тогда всем рожденным в СССР посвящается! - засмеялся артист, после чего уже пришла очередь хохотать всему залу.

Сергей Трофимов объяснил, что главное в следующей песне - это танец. Но сам он активно двигаться не сможет из-за упомянутых выше проблем с ногой, поэтому нужен доброволец из зала. На сцену уверенным шагом вышел почти двухметровый Александр.

- В наше непростое время именно такие, как вы - отчаянные, смелые, свободные люди, готовые взять на себя и нести - они сейчас и нужны! Вполне возможно, перед вами будущий мэр, а то и губернатор края! - после этих слов Трофима Александр раскланялся и принялся отжиматься.

- Вот, человек уже готов стоять за матушку-Россию! - добавил певец. «Будущий градоначальник» не подвел и лихо отплясывал под «Таньку-красавицу» все пять минут без перерыва.