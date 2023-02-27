Шпагат от фанатки и дерзкий танец будущего губернатора: что случилось после концерта Трофима в Ставрополе

Трофим плохо себя чувствовал, но не отменил гастроли по югу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на подхваченную неизвестную болезнь, Сергей Трофимов нашел в себе силы дать двухчасовой концерт в Ставрополе. Не только он удивлял публику своими откровенными признаниями, но и она его своими откровенными... танцами.

- Нам почему-то не дают завести... в смысле поиметь... Тоже не то слово. В общем, балета у нас нет, - посетовал Трофим. - Поэтому, девчонки, в каждом городе мы обращаемся к вам - в ком проснулось сострадание к пожилым людям, стремящимся к совершенству - выйти на сцену и побыть на одну песню нашим балетом, избавить нас от комплекса творческой неполноценности. И вам хорошо, и нам приятно, черт возьми!

Станцевать под «Московскую» рядом со своим кумиром согласились семь зрительниц. Одна из них даже решила слегка оголиться - сбросила обувь и на последнем аккорде песни плюхнулась перед Трофимом на шпагат.

- Ну нифига себе! Убили наповал! - только и смог сказать он.

А затем Сергею Трофимову понадобилась хореографическая помощь и мужской части зала.

В 2011 году Сергей Трофимов стал заслуженным артистом РФ Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В песнях моего друга Олега Газманова главное - танец. Хотя в последнее время он больше отжимается, чем танцует. Очевидно возраст (артисту 71 год - прим.), - съязвил Трофим. - У меня тоже есть песня «Танька-красавица», в которой главное - танец. Обычно я танцую ее сам, но сейчас у меня колено после операции до конца не реабилитировано, поэтому не могу полностью выдать А именно с помощью танца можно донести весь трагизм этой песни, ее многослойность, пафос и все прочее. Мне нужен хотя бы один мужчина из зрительного зала, который умеет танцевать и знает русские движения.

А затем Сергею Трофимову понадобилась помощь и мужской части зала.

- В песнях моего друга Олега Газманова главное - танец. Хотя в последнее время он больше отжимается, чем танцует. Очевидно возраст (артисту 71 год - прим.) У меня тоже есть песня, в которой главное - танец. Обычно я танцую ее сам, но сейчас у меня колено после операции до конца не реабилитировано, поэтому не могу полностью выдать А именно с помощью танца можно донести весь трагизм этой песни, ее многослойность, пафос и все прочее. Мне нужен хотя бы один мужчина из зрительного зала, который умеет танцевать и знает русские движения

В течение следующих семи минут ставрополец по имени Александр демонстрировал все известные ему движения - от твиста вперемежку с присядкой до игры на ноге вместо гитары.

Кстати, горячие танцы местной публики вдохновили Трофима на шутку про Ставропольский край.

- Музыкальные критики до сих пор спорят, где был изобретен стиль ритм-энд-блюз - в Нэшвиле или на cтавропольщине. Мне кажется, что все-таки здесь, потому что здесь ритмичные люди, не чуждые подвижности и эмоциям.

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