Сбежавший из России Слепаков не отдал долг Родине. Шоумена второй раз ищут налоговики

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У комика Семена Слепакова, сбежавшего из России, опять нашли финансовые долги перед Родиной. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

Семен Слепаков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Разговоры об отъезде Слепакова из России начались в марте 2022 года, но артист в саркастичном тоне отрицал догадки журналистов: «Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Уведомляю, что скоро я покину заграницу».

Правда, в сентябре это все-таки случилось. Слепаков уехал на гастроли в Израиль и на концерте в Рамат-Авиве заявил о репатриации. Причем с эмиграцией певцу помогли знакомые со связями, ускорившие процедуру оформления, которая растянулась бы на год. Теперь семья Слепакова живет в Тель-Авиве. В Израиль шоумен перевез в том числе свою 92-летнюю бабушку.

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Артист продолжает заниматься творчеством, но уже за меньшие деньги. В России комику платили гораздо больше, потому и финансовые проблемы на Родине у Слепакова крупные. Так, в конце 2022 года Семен Слепаков попал в «черный список» ФНС с долгами на 19 миллионов рублей - это неуплаченные налоги с дохода в 118 млн плюс пени за просрочку. Только Слепаков погасил долги – образовались новые. По данным «КП», теперь налоговая требует от звезды 232 тысячи рублей.

После переезда в Израиль Слепаков всячески обрывает связи с Россией. Например, написал песню «Колыбельная», которая вызвала негативную реакцию у русскоязычной аудитории. Лирический герой – российская мать – по сюжету горюет, что ее трехлетний сын недостаточно взрослый, чтобы защищать Родину, а средний сын уехал в Европу, чтобы работать IT-компании. В завершении идет история старшего сына, который погибает в бою: «Баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник – мэр обещал».

На малой родине Слепакова, в Пятигорске, тоже сжигают мосты со знаменитым земляком – выкорчевали его бронзовую доску на аллее славы

Юристы считают, что в этой песне есть признаки дискредитации вооруженных сил России. А на малой родине Слепакова – в Пятигорске – решили откреститься от знаменитого земляка, уничтожив его бронзовую именную табличку на аллее славы.