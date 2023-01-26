Опорочил армию: Против Слепакова хотят возбудить дело после циничной песни о русских бойцах

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Комика Семена Слепакова, сбежавшего из России, хотят проверить на дискредитацию вооруженных сил (статьи 280.3 УК РФ) из-за его циничной песни о гибели русских солдат. Подобное обращение уже направлено главе СКР Александру Бастрыкину, рассказал журналистам ТАСС юрист, директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.

Семен Слепаков Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 января в сети появилась песня Слепакова "Колыбельная", которая вызвала негативную реакцию у русскоязычной аудитории. Лирический герой – российская мать – по сюжету горюет, что ее трехлетний сын недостаточно взрослый, чтобы защищать Родину, а средний сын уехал в Европу, чтобы работать IT-компании. В завершении идет история старшего сына, который погибает в бою: «Баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник – мэр обещал».

После этой песни депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал внести Семена Слепакова в список иностранных агентов и лишить гражданства. Это должно, по мысли парламентария, лишить артиста из Пятигорска основного дохода, который он получал на корпоративах российских элит. По данным "КП", одно такое выступление обходилось заказчикам в круглую сумму от 30 тысяч евро.

Александр Карабанов уверен, что этим нельзя ограничиваться.

На малой родине Слепакова, в Пятигорске, тоже сжигают мосты со знаменитым земляком – выкорчевали его бронзовую доску на аллее славы

– Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, – цитирует Карабанова агентство.

Отметим, что с сентября 2022 года Семен Слепаков не живет в России. Уехав на гастроли в Израиль, на одном из концертов он заявил о репатриации. Зрителям артист рассказал, что с начала спецоперации на Украине добивался аудиенции в израильском консульстве в Москве, но очередь растянулась на года. Знакомые дали нужные контакты, через которые удалось ускорить процесс.

Земляки Слепакова неодобрительно отреагировали на его позицию. Осенью 2022 года неизвестные выкорчевали именную бронзовую табличку артиста на Аллее славы в Пятигорске.