Техов закатил сцену ревности на работе у Регины, а потом 10 раз ударил ее ножом

Владикавказского «Отелло» Вадима Техова, зверски зарезавшего бывшую жену под камерой видеонаблюдения, заметили на свободе. Это при том, что позапрошлой зимой его на 16 лет упекли за решетку.

Как стало известно, Техов записался добровольцем на службу в зоне СВО, но попался на распространении наркотиков и скоро снова окажется в местах не столь отдаленных. На допросе он во всем сознался.

Убийство 22-летней Регины Гагиевой в Северной Осетии прогремело на всю страну. В обычный ее рабочий день, 18 сентября 2019 года, бывший супруг явился в офис устраивать «семейные разборки». Слово за слово, и через мгновение Техов бьет Регину ножом в живот, спину и голову. Через неделю молодая мать (их с Вадимом сыну было всего 3 года) умерла в больнице, не выходя из комы.

Как писала «КП-Северный Кавказ», семья Регины знала, что любовь к Техову до добра не доведет. Знакомые предупреждали, что он избивал свою первую жену и закатывал страшные сцены ревности. Какое-то время Техов проработал в полиции. По всей видимости, поэтому домашнее насилие над первой супругой и над второй - Региной (избивал даже беременную), сходили ему с рук.

Самое печальное, что трагедии не должно было случиться. При расследовании выяснилось: в день убийства Вадим Техов должен был сидеть в СИЗО за нарушение ограничения по домашнему аресту. По халатности начальника Иристонского филиала УФСИН Северной Осетии он разгуливал на свободе.

Напомним, в феврале 2021 года Техова признали виновным не только в зверской расправе, но и по статьям 116 УК РФ («Побои»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений»).

Последняя — из дела 2018 года, когда он едва не отправил на тот свет двух мужчин, устроив поножовщину возле бара во Владикавказе.

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