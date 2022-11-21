Поклялся маме: Кирилл «Руки-Базуки» после развратного образа жизни отказался от близости с женщинами

Кирилл Терешин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кирилл Терешин, более известный в сети "Руки-Базуки", после операций по удалению вазелина в мышцах не узнать. Блогер принимает решения, которые меняют его жизнь.

Первая операция по удалению инородного вещества из рук прошла еще осенью 2019 года. С тех пор хирурги вырезали несколько килограммов вазелина из бицепсов и трицепсов. Это стало поводом для внутренних копаний - он боялся, что после полного удаления публика забудет его.

Версий было множество: от ухода в монастырь до восстановления прежних объемов настоящим синтолом, а не вазелином. Но осуществились только две. Во-первых, "Руки-Базуки" стал перевоплощаться в пришельца, делая себе подтяжки лица и накачивая губы. И во-вторых, блогер попробовал себя в новой отрасли - фильмы для взрослых.

Однако спустя пару лет блогер удивил своим признанием. Он устал от такой жизни и заканчивает карьеру. По его словам, впредь он не допустит контакта с женщинами вплоть до свадьбы.

- Я пообещал себе и маме что не буду больше до свадьбы, - написал Терешин в социальных сетях. Как долго продержится "Руки-Базуки", покажет время.

Кирилл Терешин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Есть ли у блогера постоянная партнерша, на которой можно жениться, непонятно. "Руки-Базуки" постоянно проводит прямые эфиры и беседы с привлекательными девушками, выполняющими разные постыдные задания за деньги. Одно из таких, например, была ночь с Терешиным.

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