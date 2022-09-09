Кирилл Терешин. Фото: соцсети

"Руки-базуки" Кирилла Терешина, прославившие фрика далеко за пределами России, постепенно удаляют. Недавно блогеру сделали третью операцию. Несмотря на существенные риски, парень отважился на это - но уже думает, как модифицировать свое тело, чтобы не потерять внимание публики. Терешин меняет образ качка на пришельца, и вот что из этого выходит.

Кирилл Терешин часто думает о судьбе своей карьеры. Фото: соцсети

"Вазелиновый качок" уже накачал губы и сделал себе выраженные скулы. Свой выбор образа он объясняет так:

- Я хочу сделать лицо пришельца, я верю в инопланетян, так как в подростковом возрасте я видел НЛО. Я знаю, что они существуют и это самая сильная раса во всем мире. Я чувствую, что попаду к ним.

Кирилл Терешин меняется до неузнаваемости. Фото: соцсети

Развязка близка. В беседе с "КП-Ставрополь" хирурги Терешина заявляли, что блогеру сделают около четырех операций - три уже прошли. Самые простые - на трицепсы - уже прошли, но впереди, как минимум, еще одна бицепс - первая такая операция закончилась удачно, блогер достаточно быстро восстанавливается.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - объяснял нам хирург Дмитрий Мельников.

Кирилл Терешин в старом образе. Фото: соцсети

Непонятно, понравится ли новый образ подписчикам и сможет ли "энелошник" снова заработать на две квартиры в Подмосковье. Этот вопрос нередко пугает самого Терешина, из-за чего он ищет новые сферы, где может проявить себя. Например, смешанные единоборства или сливы в Telegram.

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