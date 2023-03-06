Одинокий пеликан в компании лебедей озадачил ставропольцев

На набережной Солнечнодольска ставропольцы заметили пеликана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На набережной водохранилища в Солнечнодольске засняли необычную для этих краев водоплавающую птицу. Среди белоснежных лебедей оказался редкий пеликан! Как он попал на Ставрополье, корреспондент «КП-Ставрополь» узнала у доктора биологических наук Михаила Ильюха.

Оказалось, что в крае встречаются два вида пеликанов - занесенный в Красную книгу России розовый и занесенный в Красную книгу региона кудрявый.

- Судя по внешнему виду птицы на видео, это - кудрявый пеликан. Он белый, и у него есть отличительный хохолок на голове, - ответил собеседник.

Ученый предположил, что кудрявый пеликан прилетел на Новотроицкое водохранилище, чтобы погреться и дождаться наступления тепла в его зоне обитания. При этом на Ставрополье тоже достаточно холодно, но вода в этом водохранилище теплая, поскольку используется для охлаждения ставропольской ГЭС.

- Водоплавающие птицы проводят там всю зиму: есть теплая вода, есть еда, в том числе и рыба, которой питается пеликан, так почему бы ему там не отдыхать? - поясняет Ильюх.

Как правило, пеликаны предпочитают улетать на зимовку в теплые страны - на южный Кавказ, Переднюю Азию, Северную Африку.

- Но теоретически, единичные особи могут зимовать и у нас, - подытожил ученый.

Теоретически, кудрявому пеликану ничего не угрожает, поскольку он не выбрал бы опасное место для пребывания. При этом днями ранее на берегу Новотроицкого водохранилища нашли мертвых уток крякв, отравившихся, скорее всего, ядом с полей.

СПРАВКА «КП»

Кудрявый пеликан - это крупная птица размером с лебедя. Длина тела пеликана может составлять 170 см. У него белые с сероватым оттенком крылья, испод крыла светлый, концы крыльев серые. На темени и затылке кудрявые перья. Лапы темно-серые.

В Ставропольском крае птица селится на островах озер Маныч, Сага-Бирючья, Дадынское, Чограйского водохранилища. Прилетает в марте-апреле, улетает к концу ноября, но может и остаться на зимовку. Яйца откладывает в мае. В разные годы на Ставрополье гнездились до 200 пар птиц, летом на Кумо-Манычской можно встретить до 600 особей.

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