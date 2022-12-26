«Отравленное зернышко ждет свою жертву»: экологическая катастрофа на Ставрополье может повториться

На полях Ставрополья продолжают умирать птицы, зайцы, лисы и другие звери. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экологическая катастрофа на Ставрополье может повториться. В этом уверен доктор биологических наук, профессор кафедры эволюционной экологии и биоразнообразия Северо-Кавказского федерального университета Михаил Ильюх. По его словам, на полях региона продолжают лежать отравленные зерна.

Животные мучительно умирают. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Напомним, несколько недель назад в Ставропольском крае селяне стали находить сотни мертвых зайцев и куропаток. Некоторые животные, еще живые вели себя очень странно: дергались, ползали, умирали в мучениях. Позже специалисты насчитали еще и 2000 погибших краснокнижных серых журавлей.

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что животных убил яд, которым травят грызунов в полях. Позже СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Но виновные до сих пор не найдены.

Тем временем, по словам профессора Михаила Ильюха, гибнут не только птицы, гибнет все живое.

- Птицы клюют отравленное зерно на полях, более мелкие животные едят и так по цепям питания все передается на более высокие уровни. Хищные животные ловят отравленных, слабых мышей, зайцы и лисы, утки, домашний скот. Отрава смывается в водоемы, где тяжело растворяется, возможна гибель водных обитателей, - пояснил специалист.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В случившемся виноваты аграрии, которые неправильно использовали отраву для грызунов. В этом году на фермерских хозяйствах произошла небывалое увеличение количества мышей. Они залезли в уже засеянные озимые и стали размножаться. Мыши стали активно подчищать будущий урожай, чем немало встревожили агрономов. Те кинулись их повсеместно уничтожать, но выбрали для этого запрещенный препарат, а использовали его неверно.

Вместо того чтобы обработать несколько зерен и подложить отраву в норку к грызуну, смертельно опасный яд был рассыпан по полям. Так в погоне за будущим урожаем, фермеры убили тысячи диких животных.

Как рассказал «КП-Ставрополь» доктор биологических наук, экологической катастрофы можно было избежать. Например, использовать другой препарат.

- Да, есть другие химикаты, которые действуют на грызунов, полевок, целенаправленно. Их можно было использовать, но агрономы, возможно, этот химикат не нашли. Или он был слишком дорогой, что скорее всего, - пояснил собеседник.

Первые свидетельства массовой гибели диких зверей нашли еще несколько недель назад в Петровском округе Ставрополья. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Теперь, когда колоссальный вред уже нанесен, люди столкнулись с разрушительными последствиями нерационального использования химикатов. Так как отрава была рассеяна по всему полю, а не точечно - в норках грызунов, пострадала вся экосистема. В некоторых местах земля мертвая, ничего не развивается, все умирает. В зоне риска даже человек.

Это в первую очередь касается охотников. Местным жителям не нужно далеко ехать, чтобы настрелять диких уток и куропаток. Охотники добывают дичь у себя в населенном пункте. А отстрелянная птица может быть полуживой, но человек не будет об этом знать. Поэтому он может запросто принести домой утку, разделать, приготовить съесть и отравиться. Смертельно.

Сколько времени уйдет на восстановление спрогнозировать трудно, ведь реальное количество погибших животных и птиц неизвестно.

Серые журавли внесены в Красную книгу Ставрополья. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю.

- 2 тысячи мертвых журавлей — это только верхушка айсберга. Мы их не можем подсчитать чисто физически: все поля не посмотришь. А те птицы, которые не погибают, они травятся, заболевают. Они будут слабые, могут умереть в полете, за 100-200 км к югу, - уточняет эколог.

По подсчетам экологов, на восстановление погибших популяций уйдет не один год, при условии, что массовый мор животных закончится. Однако для этого уже сейчас надо найти виновных и привлечь к ответственности: потребовать возместить ущерб. По закону штраф за одну уничтоженную птицу - 10 тысяч рублей. Если суммировать найденные тушки, то ущерб может насчитывать уже как минимум 20 миллионов рублей.

- И тогда нерадивый агроном несколько раз подумает, прежде чем снова использовать такой способ борьбы с мышами. Суровое наказания позволит избежать подобных ошибок в будущем. В настоящее время уже невозможно отобрать каждое отправленное зернышко, которое ждет свою жертву. - уверен профессор Михаил Ильюх.

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