За жестокое убийство экс-директора аэропорта «Владикавказ» осудили трех человек

В колонию строгого режима отправятся на долгие годы убийцы Торчинова. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Северной Осетии суд вынес обвинительное заключение по делу о похищении и убийстве депутата и бывшего директора аэропорта «Владикавказ» Тамерлана Торчинова. Трем местным жителям предстоит провести в колонии строгого режима 31 год и 6 месяцев.

64-летний Тамерлан Торчинов пропал при загадочных обстоятельствах 22 марта 2021 года. В тот день он отправился на прогулку на ипподром в Беслане и бесследно исчез. Позже, недалеко от места прогулки депутата городской думы, был обнаружен его «Lexus» со следами крови на переднем сидении и панели приборов. Самого Торчинова в машине не было. Весь день у ипподрома работали следователи и полиция, а к вечеру пропавшего мужчину объявили в розыск в связи с его исчезновением.

Окровавленную машину нашли у места прогулки пропавшего депутата.

Сотрудники правоохранительных органов тщательно изучали записи с камер наружного наблюдения, размещенных по предполагаемому маршруту передвижения Торчинова в день исчезновения, пытались установить возможных свидетелей и проверяли больницы. Делом занимались сотрудники СКР, УФСБ и МВД республики. Найти и задержать подозреваемых им удалось в кратчайшие сроки.

По делу об исчезновении экс-директора аэропорта были задержаны трое местных жителей, которые не только сознались в совершении преступления, но и рассказали, куда дело тело убитого ими Торчинова.

Задержанные стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям: «Убийство», «Пособничество в убийстве» и «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Суд приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения в зависимости от роли каждого из них.

- Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде 14, 9,6 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

Также им предстоит выплатить 4,9 миллионов рублей по заявленным в суд гражданским искам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего на прогулке депутата и экс-директора аэропорта «Владикавказ» нашли мертвым

В автомобиле Тамерлана Торчинова обнаружены следы борьбы и крови (подробнее).