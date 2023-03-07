Новый дом за 5 дней: исполнилась мечта 10-летней девочки без ног со Ставрополья

Теперь у Марины будет новый и удобный дом. Фото: социальные сети о. Антония Скрынникова.

Сбор для 10-летней Марины Кириленко из Новоселицкого и ее мамы закрыт! Всего за 5 дней прихожане ставропольского храма Антония Скрынникова и благотворительный фонд нашли семье дом в центре села и запрошенные продавцом 1,8 млн рублей. А собрали в итоге 2,3 млн!

К сожалению, из-за тяжелого заболевания и осложнений, Марине пришлось ампутировать обе ножки. Фото: социальные сети о. Антония Скрынникова.

Марине в прошлом году удалили обе ножки. Девочка перенесла 7 операций. С мамой, бабушкой и больным дядей она живет в аварийном доме, куда их пустили пожить лишь на время.

Чтобы хоть как-то осчастливить дочь, мама попросила сделать ремонт в детской. Когда же выяснилось, что хатенка буквально разваливается и семье Кириленко даже не принадлежит, приняли решение подарить им новый дом.

На долю десятилетней Марины выпало немало трудностей. Фото: социальные сети о. Антония Скрынникова.

«КП-Северный Кавказ» у представителей фонда уточнила, что раз сумма сбора превысила ожидания, значит девочке помогут и с реабилитацией.

Фото: соцсети благотворительного фонда

- Сотни сочувствующих не могли поверить в реальность ситуации, проверяли, а потом предлагали помощь: отправляли гостинцы, подарки, некоторые из них еще в пути, - уточнили в фонде. Кто-то даже предложил привезти мебель и бытовую технику, - рассказал собеседник.

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