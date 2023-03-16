Гази Исаев. Фото: УМВД по РД

Бывшего главу отдела полиции Кизлярского района Дагестана, полковника Гази Исаева приговорили к пожизненному сроку за участие в ОПС с использованием служебного положения, бандитизм и два террористических акта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Гази Исаев. Фото: администрация Кизлярского района

Следствие считает, что Исаев участвовал в запрещенной в России террористической группировке "Имарат Кавказ"*. Полицейский сливал данные об операциях в Кизлярском районе, из-за чего боевики заблаговременно скрывались от силовиков. Кроме того, мужчина помогал в перевозке членов группировки без досмотра, в частности – он занимался безопасной перевозкой разработчика плана терактов в столичном метро и доставил смертницу к рейсовому автобусу в Москву.

В результате взрыва в метро на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году 36 человек погибли на месте, еще четверо – в больницах. Больше сотни человек получили серьезные ранения.

Возложение цветов в память о погибших на станции «Лубянка». Москва, 2010 год Фото: Архив "КП"

Исаева задержали только в 2020 году. Силовики застали высокопоставленного полицейского в особняке в селе Тарумовка – в районном центре Тарумовского района Дагестана. Сам дом не выглядит большим, но впечатляют пристройки к нему.

Все это время мужчина продолжал службу в правоохранительных органах Дагестана. В 2013 году он рапортовал об исправлении осужденных за связь с незаконными вооруженными формированиями.

– Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осужден за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи.

Исаев, согласно последней информации, вину в преступлениях не признал. Второй Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному заключению.

*"Имарат Кавказ" – запрещенная в России террористическая организация

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