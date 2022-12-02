Два года страха и ужаса: маленькая девочка стала жертвой отца-насильника

Девочка стала жертвой родного отца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком задержан житель Дербентского района. Жертвой 34-летнего насильника стала его родная дочка.

Отец систематически издевался над четырехлетней девочкой и, чтобы она никому ничего не разболтала - прибегал к угрозам и строгости. Что происходило с ребенком в обычной, на первый взгляд, дагестанской семье, никто и не догадывался. Отцу-насильнику 1988 года рождения удавалось скрывать преступление на протяжении почти двух лет.

По данным следственных органов республики, насильственным действиям сексуального характера девочка 2018 года рождения подвергалась систематически в период с 2020 года и по настоящее время. На данный момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СКР по Дагестану, - сообщили корреспонденту «КП-Ставрополь» в пресс-службе следственного управления по Республики Дагестан.

Ранее «КП» рассказывала о дагестанском пенсионере, который склонял к интимной близости маленьких девочек.

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