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Происшествия2 декабря 2022 7:41

Два года страха и ужаса: маленькая девочка стала жертвой отца-насильника

В Дагестане мужчина несколько лет насиловал родную 4-летнюю дочь
Алина МАКСИМОВА
Девочка стала жертвой родного отца.

Девочка стала жертвой родного отца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком задержан житель Дербентского района. Жертвой 34-летнего насильника стала его родная дочка.

Отец систематически издевался над четырехлетней девочкой и, чтобы она никому ничего не разболтала - прибегал к угрозам и строгости. Что происходило с ребенком в обычной, на первый взгляд, дагестанской семье, никто и не догадывался. Отцу-насильнику 1988 года рождения удавалось скрывать преступление на протяжении почти двух лет.

По данным следственных органов республики, насильственным действиям сексуального характера девочка 2018 года рождения подвергалась систематически в период с 2020 года и по настоящее время. На данный момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СКР по Дагестану, - сообщили корреспонденту «КП-Ставрополь» в пресс-службе следственного управления по Республики Дагестан.

Ранее «КП» рассказывала о дагестанском пенсионере, который склонял к интимной близости маленьких девочек.

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