Бросила собаку со щенками с третьего этажа: на живодерку из Невинномысска завели дело

Живодерка ответит за жестокое обращение с собаками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае расследуется дело о жестоком обращении с животными. Вопиющий случай произошел в Невинномысске. Там местная жительница выбросила из окна третьего этажа собаку и пять щенков. Два малыша погибли, а взрослая собака получила серьезные увечья.

По факту случившегося была инициирована доследственная проверка, по результатам которой было принято решение не возбуждать уголовное дело.

- Несмотря на наличие достаточных данных о совершении преступления, органом предварительного следствия вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

42-летняя живодерка едва не ушла от ответственности за убийство щенят, но вмешались надзорные органы. Прокуратура Невинномысска отменила решение и настояла на возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшего гибель нескольких животных».

В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела контролируется городской прокуратурой.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала еще одну жуткую историю. В КЧР неизвестные накормили бездомную собаку и щенка едой с петардами. Беззащитных животных буквально заживо подорвали. Неравнодушные люди привезли истерзанных собак в клинику, где их экстренно прооперировали. Тогда живодеров найти так и не удалось.

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