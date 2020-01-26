«Шоумен и живодер!»: прославившегося спасителя «взорванных» на Северном Кавказе собак обвинили во лжи

Незадолго до Нового года в ауле Инжич-Чукун (Карачаево-Черкесия) нашли изуродованных беременную собаку с щенком. На первый взгляд: беспризорникам засунули в пасти петарды. Позже ветеринар не увидел ожогов, что перечеркнуло очевидную, казалось бы, версию. Хотя осталось все так же понятно: морды разорвало в результате акта человеческой жестокости. Сейчас говорят: кто-то устроил, видимо, отстрел. Жуткая история с шокирующими видео прогремела на всю страну. Дело завели в республиканском МВД. Теперь расследованием занимается Следственный комитет КЧР.

ШОК-КОНТЕНТ. Щенок с разорванной от петарды пастью бьется в агонии.

После шумихи в СМИ и социальных сетях в рекордный срок для бездомышей собрали больше миллиона рублей. Сумма по меркам республики — беспрецедентная. Беременную собаку в итоге не спасли — погибла в клинике Черкесска. Кроха Софи сейчас в клинике Москвы. Каждый день поражает врачей и столичного куратора своим исцелением. Без челюсти и языка умудряется есть самостоятельно.

Люди кричали: "Усыпите!!!" А она выжила. САМА КУШАЕТ.

Слава спасителя обрушилась на 18-летнего волонтера Анара Баширова. Он возил собак по врачам и собирал деньги на лечение. И все бы хорошо — Софи ожила на глазах. Выписки и чеки из клиники свидетельствуют — деньги пошли в дело. Но давно знающие Анара волонтеры забили в набат: «Он не тот, за кого себя выдает!».

Анар спасал щенкаФото: СОЦСЕТИ

ДО ИСТОРИИ СО «ВЗОРВАННЫМИ» СОБАКАМИ

С журналистами «КП-Северный Кавказ» связалась Оксана Майлова из волонтерского движения в Карачаево-Черкесии «Право на жизнь». Под ее началом Анар помогал бездомным животным в прошлом. Потом ушел работать на себя. Открыл свой приют «Белый клык». Где, говорит собеседница, по сговору с ветеринарами деньги у тысяч подписчиков в Instagram собирают на животных, которых спасти не удалось. Вот запись разговора с сотрудниками клиники:

Врачи признались, что собака умерла. А не уехала к хозяину. На мертвую собаку собирали деньги..

- Он не сделал и не показал ни одного видео или фото выздоровевшего или пристроенного подопечного! На вопросы подписчиков один ответ на всех — у нас все позитивно, отлично, все здоровые, все пристроены, - рассказывают общественники и черкесского приюта «Бездомных нет».

Шокирующей стала информация, что 18-летний парень без специального образования сам «резал» животных. Переписку с его голосовым сообщением прислала бывшая помощница:

Волонтер сам оперировал кошек 00:00 00:00

Переписка Анара Баширова с помощниками

В распоряжении «КП» имеется еще несколько таких историй. О найденной собаке с куском стекла в ране, которую в «Белом клыке» назвали жертвой живодеров с пулевым ранением, например:

Собаку выдали за жертву живодеров.

Правдивость сказанного и показанного установит полиция. Волонтеры подают заявление.

«МОИ РУБЛИ!»

Что касается Сони и Эльзы со взорванными пастями: беременная дворняжка умерла почти сразу. Не ночью, как писали в Instagram через сутки сборов денег на лечение щенка и, как выходит, уже мертвой собаки:

- Сообщается, что среди ночи едут хоронить несчастную, но на видео день! Оба в бахилах, которые не успели даже снять!

И щенок, продолжают общественники, не выжил бы, если бы взявшегося за спасение паренька не заставили обратиться в Москву его же помощники:

- Соню он вообще категорически не хотел отправлять в Москву! Об этом говорят его же волонтеры! Объяснял, что нет денег. Хотя за одну только ночь сбор составил 451 000 рублей. Об этом Анар сам проболтался и показал смс от банка таксисту. Когда Софи привезли в клинику Ставрополя, на счету было уже 600 тысяч.

Большие деньги, как слышно из аудио ниже, волонтеры уговаривали потратить на экстренный случай (спасти котенка при смерти). Анар не позволил. Средства назвал «своим рублем»:

"Тебе плевать на животных!". Разговор волонтеров о собранных на "взорванного" щенка деньгах 00:00 00:00

«ЭТО КОНКУРЕНЦИЯ»

Мы спросили у главного героя обсуждения: что все это значит? Анар Баширов ответил корреспонденту «КП-Северный Кавказ»: «Это конкуренция».

- У меня капли времени нет на учебу и работу. С животными сутками. Я от них ушел из-за оскорблений. Повторяли, что я им что-то должен. Открыл свой приют. Началась вражда. У них просто денег нет. Это зависть, - считает волонтер. - Да, бывает, что животные умирают. Но это не от нас зависит. Допустим, Ричард. Собачка лечилась у нас в клинике. Ее забрала в ближайший срок девушка. Через несколько дней привезла обратно, потому что собака рвала и не ела. Нашли энтерит. Собака умерла.

В полицию на Анара Баширова подали 3 заявления. В том числе просят проверить на факт мошенничества.

- Живодер и шоумен! - пишут земляки, усомнившиеся в героизме парня.

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