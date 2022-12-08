Спаслись чудом: семья с младенцем попала под камнепад в горах Дагестана

В Дагестане семье чудом удалось выжить после обрушившегося на них камнепада. Фото: скриншот видео

В Дагестане пассажирам легковушки чудом удалось выжить после обрушившегося на них камнепада. По предварительным данным, обвал камней был спровоцирован землетрясением, толчки которого ощутили не только в Дагестане, но и в других странах - в Грузии и Айзербаджане.

В социальных сетях появился видеоролик с ужасающими последствиями землетрясения. Мужчина снял на камеру телефона разбитую после мощного камнепада машину. В транспорте выбиты почти все стекла, бампер превратился в железное месиво, крыша пробита, а на пассажирских креслах толстым слоем лежит грязь и пыль.

Семье Ханмагомедовых чудом удалось выжить в этой страшной аварии. Трое взрослых и младенец проезжали на личном транспорте - «Лада-Веста» по трассе «Хасавюрт – Ботлих». В районе села Тлох на машину внезапно стали валиться булыжники, мощный камнепад парализовал движение транспорта.

В минздраве прокомментировали состояние пострадавших. Восьмимесячный младенец был прооперирован, но его состояние сейчас оценивается как тяжелое.

- Младенец получил травмы брюшной рослости с разрывом внутренних органов. Он был экстренно прооперирован врачами Ботлихской ЦРБ и сейчас находится на интенсивной терапии в отделении реанимации районной больницы, - указано в пресс-релизе ведомства.

Отец ребенка получил несколько переломов, ему была оказана медицинская помощь. Сейчас пострадавший находится под наблюдением травматолога участковой больницы.

Возможно, камнепад был спровоцирован утренним землетрясением. В региональном МЧС сообщали, что информация о пострадавших не поступала, но в некоторых школах Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов Дербента и Хасавюрта был приостановлен учебный процесс.

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