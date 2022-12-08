Из-за землетрясения в Дагестане приостановили учебу в школах

Сегодня, 8 декабря, примерно в 9:40 в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,6. После этого ряд школ приостановил обучение, как сообщает ГУ МЧС республики. Правда, точная причина неизвестна. Возможно, есть опасность разрушения зданий или обвала штукатурки.

Точные номера школ и их количество ведомство не сообщает. Также нет информации о пострадавших и разрушениях от землетрясения в Дагестане нет, однако закрытие образовательных учреждений может означать наличие проблем от природного катаклизма.

Тем временем пятигорский пловец из школы №30 завоевал золотую и серебряную медали, представив город на всероссийских соревнованиях «Mad Wave Classic 2022» по плаванию в длину от 50 метров. Всего соревнования собрали свыше 800 спортсменов со всей России.