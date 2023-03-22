Разорванные коты и покусанные дети: собаки держат в страхе целые города

Собаки в Карачаево-Черкессии терроризирует жителей региона. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Дагестане свора собак разорвала несчастного кота, загнанного в угол. А в соседней Карачаево-Черкесии, где дворняжки сбились в агрессивные стаи, местные патрулируют улицы, чтобы их дети целыми и невредимыми приходили домой.

СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА В ДАГЕСТАНЕ

Проблему с бродячими псами на улицах Дагестана решают не один год. Когда 22 марта 2023-го в сети появились ужасающие кадры с нападением бездомных собак на беззащитного кота в районе Кемпинга в Каспийске, жители республики снова обратились к властям с резонным вопросом — «Сколько такое будет продолжаться?».

Еще в феврале глава Сергей Меликов поручил определиться с участками для собачьих приютов в Кизляре, Дагестанских Огнях, Избербаше, Южно-Сухумске, Кизилюрте. Так вопрос и повис в воздухе.

ПОКУСАННЫЕ ДЕТИ

Только за последний месяц в КЧР бродячие собаки покусали нескольких детей. В поселке Московский стая набросилась на мальчика, гулявшего во дворе. Попала в больницу и 19-летняя девушка, также оказавшаяся в неподходящий момент в опасном месте.

Агрессивные псы набросились на ребенка, который их не дразнил. Фото: социальные сети.

- Мы регистрируем каждое обращение, которое к нам поступает. За прошлый год их было семь, а с начала этого — уже 3. Собираем материал и принимаем решение, если нет тяжких последствий, то материалы мы направляем в администрацию, - прокомментировал «КП-Северный Кавказ» замначальника республиканской полиции Ануар Шаев.

Власти муниципалитетов чипируют и стерилизуют животных, после чего выпускают обратно на улицы. Как показывает практика, в том и проблема, что собак потом невозможно проконтролировать. А в соответствии с федеральный законом «Об ответственном обращении с животными» отстрел животных запрещен. Было бы куда пристроить — но и тут выход не найден.

Корреспондент «КП» попыталась связаться с единственным приютом для животных в Черкесске «Кот и пес». Оказалось, организация прекратила свое существование. В полиции подтвердили, что собак некуда свозить.

- Приютов нет, но есть добровольцы, которые неравнодушны и пытаются помочь всеми силами, - рассказала нам волонтер из Черкесска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десятки покусанных людей: в Дагестане не могут усмирить стаи бродячих псов

Жители дагестанского города подвергаются нападениям агрессивных бродячих животных (подробнее)

Мучительная смерть через 60 минут: собак безжалостно травят в Ставрополе

Полиция Ставрополя вмешалась в массовое убийство собак (подробнее)

В Ставрополе бойцовская собака напала на девушку и разорвала ее питомца

Это уже вторая за несколько дней жертва агрессивного пса, гуляющего без намордника (подробнее)