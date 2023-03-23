Замглавы Ставрополя Скорнякову предъявлено обвинение в превышении полномочий

Иван Скорняков. Фото: мэрия Ставрополя

Заместителю мэра Ставрополя Ивану Скорнякову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Чиновника задержали в мае 2022 года после проверки ведомства. В 2019 году комитет городского хозяйства мэрии Ставрополя, который возглавляет Скорняков, заключил контракт на благоустройство Комсомольского и Пионерского прудов. Стоимость контракта – больше 449 млн рублей. Сроки закончили, но чиновник не принял результаты в установленном порядке – проект между тем реализовали не до конца. Подрядчику заплатили за укладку брусчатки из природного камня, которой по факту не было.

– Нарушена работоспособность систем видеонаблюдения и освещения на территории Комсомольского пруда, резинового покрытия. Выявлен застой поверхностных вод на детской площадке, отсутствует информационный плакат с указанием правил использования детского игрового оборудования на территории Пионерского пруда. Имеется отклонение от горизонтальной оси деревянного настила трибуны на территории Комсомольского пруда, провалы, просадки и расстыковки плиточного покрытия на территориях обоих прудов, – следует из выводов проверки прокуратуры, проведенной в апреле 2021 года на пруду.

Другие дела связаны с благоустройством "Сквера Декабристов" и скверов по проспекту Юности и улице 50 лет ВЛКСМ. Ранее сообщалось о пяти эпизодах преступления. Общая сумма ущерба превышает 10,5 млн рублей, передает прокуратура Ставрополья.

Иван Скорняков предстанет перед Ленинским районным судом Ставрополя. При этом чиновник до сих пор остается в должности заместителя мэра.

– В отношении двух подрядчиков, незаконно получивших бюджетные денежные средства, расследование уголовных дел продолжается, в отношении еще одного уголовное дело находится на рассмотрении в суде, – сказано в сообщении.