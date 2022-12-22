Блюда богачей: всемирно известный «красавчик с солью» накормил чеченского блогера мясом с золотом

Асхаб Тамаев с Нусретом Гекче

Чеченский блогер Асхаб Тамаев, известный в сети как "Чеченский Халк", опубликовал фотографии из известного ресторана Nusr-Et в Абу-Даби, которым владеет турецкий мясник и шеф-повар Нусрет Гекче. Что заказывал россиянин и сколько оставил в заведении - не известно, в кадр попало только одно блюдо – так называемое "золотое мясо", или мясо по-стамбульски.

Из информации в сети известно, что только одно такое блюдо стоит больше 150 тысяч рублей. "Золотое мясо" подает лично Гекче, устраивая всемирно известный перфоманс с солью. В заключении шеф-повар обязательно кормит одного из гостей с ножа. В отзывах люди пишут, что посетители оставляют там миллионы, чтобы нормально наесться. Только картошка-фри стоит там почти три тысячи рублей.

Вполне возможно, что Асхаб Тамаев потратил гораздо больше. Чеченский блогер нередко показывал, что деньги для него не проблема. Так, например, он был готов на месте отдать три миллиона тиктокеру Ивану Золо за то, чтобы тот впервые в жизни попробовал "Кока-Колу".

К такому успеху Тамаев шел ни один год. Начиналась головокружительная карьера блогера с шеи гигантских размеров. Очень быстро "Чеченский Халк" покорил аудиторию, выполняя различные бойцовские трюки, и перешел на новый уровень – смешанные единоборства.

Фото: соцсети

Позже он отказался от такой затеи, но продолжил проверять бойцов-любителей, которые выстрелили в сети. А в 2021 году даже захотел организовать необычный бой между двумя блогерами - Хасбиком из Дагестана и Абдурозиком из Таджикистана. Правда, несмотря на сумасшедший стердаун, кадры с которого разлетелись по сети как мем, поединка не было. Некоторые связывают это с критикой профессиональных бойцов.

– Мое отношение – категорически негативное. Участники этого так называемого поединка – люди с особенностями развития. Есть опасение за их здоровье: могут ли они вообще участвовать в подобных соревнованиях? Морально мне не нравится всё, что связано с этим боем. С другой стороны, эти ребята – такие же люди, как и мы, просто со своими особенностями. И, если с медицинской точки зрения этот бой для них безопасен, чем они хуже? – говорил Александр Емельяненко.