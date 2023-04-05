Фото: s-transtur.ru

Автобус, в котором едва не погибли 32 пассажира в ДТП 5 апреля, принадлежит перевозчику из Ставрополя, рассказал источник «КП-Ставрополь». Кроме громкой аварии у компании нашлись и другие «скелеты в шкафу».

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Почему перевернулся автобус Москва - Ставрополь в Ростовской области

Рейсовый автобус по маршруту «Москва-Ставрополь» проезжал Чертковский район в Ростовской области, когда водитель отвлекся на разговор с пассажиром, не справился с управлением и выехал на обочину. Машина перевернулась.

Список пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М4 Дон

Для 32 пассажиров поездка чуть не закончилась трагедией, но в итоге в больницу попали лишь шесть человек, по данным ростовского минздрава. Никто из них не получил опасных для жизни увечий. Имена пострадавших пока не разглашаются.

Кто вез пассажиров автобуса Москва - Ставрополь на трассе М4 в Ростовской области

Источник «КП-Ставрополь» рассказал, что злосчастный автобус принадлежит компании ООО «Ставрополь-Транстур». За 20 лет работы в перевозках фирма обзавелась судебными исками, проваленными проверками Ространснадзора и при всем этом — двумя госконтрактами.

С 2017 года компания навещала арбитражный суд чуть ли не каждый год. Первое дело с участием «Ставрополь-Транстур» в картотеке суда — иск к тульскому управлению Ространснадзора об оспаривании административного штрафа в размере 1 миллион рублей за отсутствие страховки. Суд штраф не отменил, но снизил до 250 тысяч рублей.

В 2018 и 2019 годах компания выступала уже ответчиком по искам ставропольского отделения Пенсионного Фонда о взыскании мелких задолженностей. И в том, и в другом деле суд занял сторону ПФР и обязал фирму выплатить в совокупности 1500 рублей.

В 2021 году «Ставрополь-Транстур» предъявил претензии «Донавтовокзалу» за долг в размере 290 тысяч рублей. Вначале суд согласился с перевозчиком, но вскоре отменил решение в ответ на возражения вокзала.

Летом 2022 года иск на компанию подал «Московский метрополитен». За невыполнение рейсов по расписанию «Ставрополь-Транстур» заплатил столичному метро 73,4 тысячи рублей.

Но самый интересный спор длился больше двух лет и разрешился совсем недавно. «Росавтотранс» (подведомственное учреждение федерального минтранса) потребовало отозвать у компании свидетельство о работе по маршрутам регулярных перевозок. Претензии ведомства касались маршрута «Ставрополь — Красногвардейская» и трех маршрутов по направлению «Ставропольская автостанция — Международный автовокзал Саларьево (Москва)».

Последний маршрут, но в обратном направлении — тот самый, во время которого произошло ДТП с переворачиванием автобуса.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Суд удовлетворил требования истца и постановил прекратить действие свидетельств на все четыре маршрута. Фирма попыталась оспорить решение в апелляционной и кассационной инстанции, но пока безуспешно.

Также в открытом доступе есть информация о 4 нарушениях, которые выявили надзорники при проверках «Ставрополь-Транстур» за последние шесть лет.

В 2017 году трудовая инспекция выписала организации два штрафа: за нарушение условий охраны труда, не проведенное обучение и отсутствие психического освидетельствования сотрудников.

В 2019 году Ространснадзор предъявил претензии к транспортной безопасности 11 автобусов. Предписание об устранении этого нарушения, по данным ведомства, фирма выполнила лишь к 2020 году.

В том же 2020 году Ространснадзор составил административные протоколы на организацию и директора. Вот как надзорники обосновали это: «Нарушены требования по проведению анализа причин и условий способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту транспортной деятельности. Анализ причин и условий ДТП не проводится».

При таких сложностях с надзорными органами неудивительно, что 2022 год перевозчик закончил с долгами. По данным ФНС, расходы фирмы превысили доходы на 14 миллионов рублей.

Но до «черной полосы», которая, видимо, началась у компании в 2017 году, у «Ставрополь-Транстур» все было настолько хорошо, что фирма обзавелась аж двумя госконтрактами.

В 2014 и 2015 году «Центр молодежных проектов» Ставрополья заплатил организации 136 и 290 тысяч соответственно за транспортировку студентов на мероприятия в других регионах России.

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