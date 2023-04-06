Экс-депутат думы Ставрополья Дорошенко попросил суд отпустить его на СВО

Фермерское хозяйство принесло Дорошенко стопку уголовных дел. Фото: Дума Ставропольского края

Бывший депутат думы Ставропольского края Владимир Дорошенко попросился на спецоперацию. Свое желание он озвучил на судебном заседании, где рассматривали его уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.

Владимира Дорошенко арестовали весной 2021 года по подозрению в даче взятки в размере 1 миллион рублей. Пока он ждал окончания следствия в СИЗО, правоохранители нашли материалы еще на стопку уголовных дел. На этот раз его обвинили в ряде эпизодов мошенничества и легализации средств — по версии следствия, Дорошенко проводил махинации с субсидиями от минсельхоза, которые получал для своего фермерского хозяйства.

Экс-депутата уже приговорили к семи годам лишения свободы по делу о взяточничестве, и сейчас в суде решают вопрос о его виновности в 13 эпизодах отмывания денег. Видимо, пытаясь избежать солидного срока, Дорошенко регулярно просит суд отпустить его сражаться на фронте. 6 апреля он попытался вновь.

— Надеюсь, что, выслушав мои доводы, товарищ прокурор не будет возражать и говорить о нарушении реализации уголовного права, так как в данном контексте это не слишком патриотично. Конституционное право на защиту родины есть у каждого гражданина, — цитирует подсудимого «Блокнот Ставрополь».

В качестве аргументов он привел свой военный билет категории «А», разрешение на хранение и использование оружия и техническое образование. По мнению Дорошенко, такое «резюме» делает его полезным для защиты родины.

Однако суд не внял доводам экс-депутата. Подсудимому отказали в просьбе и оставили его за решеткой.