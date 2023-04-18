120 часов вели бой впятером, вызвали огонь на себя и внаглую прошли мимо врага: спецназ «Ахмат» сотворил невозможное

Одного героя высшая награда спецназа «Ахмат» уже нашла. Фото: стоп-кадр видео

На днях замкомандующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вывозил в госпиталь пятерых своих бойцов, которые после 120-часового боя смогли выйти из окружения живыми. По пути он записал видео, чтобы успокоить всех, кто переживал за спецназовцев.

- Вот наш Малой, - представляет командира группы Алаудинов. - Если он не герой, то героев еще надо поискать! За тебя все беспокоились, что скажешь?

- Задача выполнена на 100%. Служу Отечеству и спецназу «Ахмат»! - спокойно рапортует военнослужащий, как будто не было этих пяти дней ада. Но они были. И о них будут помнить всегда - как об эталонном примере настоящего мужества и героизма.

- Именно такие люди должны быть примером для подрастающего поколения и для тех, кто еще «сидит на заборе» и не может определиться, где и с кем они должны быть, - подчеркнул Алаудинов.

Были готовы к смерти. Но выжили

Группа Малого попала в окружении в районе Белогоровки. Укрывшись в здании, бойцы стали отбивать атаки. Они шли одна за одной - сутки, вторые...

За это время «ахматовцы» выявили основные позиции ВСУ и доты, откуда производились обстрелы, получили информацию о численности противника, рассчитали, на сколько хватит боеприпасов, и принялись методично уничтожать врага. Подпустив атакующих поближе, наши парни приняли решение вызывать огонь на себя.

- В военном деле это означает, что боец осознанно готов умереть. Далеко не каждый в силах так поступить! - заметил командир «Ахмата». - Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг.

Малой воспользовался этим моментом - найдя брешь в обороне противника, он вывел своих ребят из окружения. И как он это сделал!..

- Пять суток тяжелейших боев, без сна - и они в открытую вышли из занятых позиций, внаглую! Прошли через ряды противника и дошли до нас. Когда я их встретил, каждый держал в руках гранату с выдернутой чекой. Это и есть героизм, о котором нужно рассказывать! - восхитился Апти Алаудинов.

«Боевой карЭл» оказался помором

Вскоре командир «Ахмата» навестил Малого в госпитале и выложил кадры встречи в своем Телеграм-канале.

- Вы пять суток не спали, мы не спали... - начал Апти Алаудинов.

- Теперь выспались? - решил разрядить обстановку его подчиненный. Вспоминать произошедшее тяжело даже таким подготовленным людям, как «ахматовцы».

- Выспался, выспался! - разулыбался Алаудинов. - Я принес тебе высшую награду подразделения, Орден спецназа «Ахмат», просто так мы его никому не даем (за успешное выполнение боевой задачи остальные бойцы разведывательно-штурмовой группы также получили награды - Прим.) Я тебя ставлю всем в пример и называю «наш боевой карЭл»!

- Я помор! - засмеялся военнослужащий. - Я просто живу в Карелии с 2011 года.

«Ахмат» уже давно перестал был «чеченским спецназом», в нем сражаются представители самых разных регионов страны. Когда есть общая великая цель - деление на национальности становится условностью.

Одного из героически сражавшихся бойцов Алаудинов называет «мой кабардинский брат». Он потерял оба глаза - но не крепость духа. Его боевой товарищ, также получивший травму лица, помог ему записать видеообращение из госпиталя.

- Сделали операции, настроение боевое, скоро вернемся в строй, да?

- Конечно! «Ахмат» сила, Россия - мощь, а победа за нами! - грозит кулаком в камеру боец, хоть и не видит, где она находится...

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