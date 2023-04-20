Насильно стригли ножницами для овец: пранк с туристом в Дагестане обернулся скандалом

Фрагмент видео

В Дагестане пранк-видео, снятое несколько лет назад, обернулось скандалом. В котором пришлось разбираться республиканской полиции.

19 апреля в социальных сетях стали массово публиковать странное видео, на котором приезжему парню отстригают белокурые длинные волосы ножницами для овец. На фоне другие мужчины мирно жарят шашлык, а оператор с дагестанским акцентом комментирует происходящее:

– Сделаем из тебя пацана нормального! Ты в лучшем барбершопе Дагестана. Улыбайся! Давай ему там тоже кунцы сделаем, чтобы из него пацан вышел. А то здесь тебя оприходуют, никому это не надо.

Содержание ролика ужаснуло пользователей сети. Первыми публично пожаловались на ролик дагестанские туроператоры: путевки сдают, отдыхающие боятся. В ситуации попросили разобраться полицию. И причастных к ролику нашли – автором видео стал блогер Герасев.

Александр Герасев. Фото: YouTube-канал "GERASEV"

– В 2021 году в Дагестан приезжал блогер Герасев, который снимал тут крупный многосерийный проект. В съемке был этот момент, он постановочный, это часть сценария, – пояснил один из актеров Булат Булатов. – Никого не притесняли. Какие-то недоброжелатели вырезали и стали публиковать везде. Это всего лишь отрывок из большого видео.

Как оказалось, блогер Герасев действительно снимал сериал о том, как они гоняются за неким Егорио, чтобы спасти его от банды. Историю опубликовали в 2022 году, последние ролики выходили в декабре.

Булат Булатов и Егорио. Фото: МВД Дагестана/YouTube-канал "GERASEV"

– Поскольку такой видеорозыгрыш вызвал у общественности не радость и умиление, а резонанс с негативным отголоском, очень бы хотелось, чтобы местные, и не только театралы, снимали видео, демонтструющие все величие, истинную суть и гордость дагестанского народа, а не наоборот, – комментирует МВД Дагестана.

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