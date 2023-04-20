По стопам Сафонова: полиция заподозрила десятки сотрудников ГИБДД Ставрополья в нелегальном бизнесе

Полиция проверяет причастность сотрудников к масштабной нелегальной схеме заработка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольские гаишники снова попали в центр скандала. Полиция проверяет сразу десятки сотрудников ГИБДД края по подозрению в манипуляциях со страховыми полисами на авто и продаже «красивых» госномеров.

В четверг, 20 апреля, сразу в ряде крупных федеральных Telegram-каналов сообщили о масштабной проверке в рядах Госавтоинспекции Ставрополья. По этим данным, в разных округах края автоинспекторов разных должностей и званий — от лейтенантов до полковников — поймали на нелегальном бизнесе.

Позднее комментарий дали в краевой полиции. Сотрудники службы собственной безопасности ставропольского управления МВД проводят свое расследование.

— По предварительным данным, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов для различных автомашин. Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Популярные госномера продавали через объявления в соцсетях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выяснил корреспондент «КП-Ставрополь», около 80 сотрудников ГИБДД поймали на сотнях нарушений закона. Правоохранители подозревают, что злоумышленники успели поставить нелегальный заработок на поток.

Бизнесмены в погонах в разных округах региона оформляли десятки разных авто на одинаковые страховые полисы. Кроме того, благодаря им, в крае стало возможно незаконно обзавестись «красивым» госномером.

Сколько подозреваемые успели заработать — пока не сообщается. Проверка в самом разгаре, и если обнаруженные оперативниками факты подтвердятся, Ставрополье вновь ждет волна уголовных дел в отношении автоинспекторов.

— В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства. Собранные оперативными сотрудниками материалы направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия решения, — пообещали в краевой полиции.

Происходящее очень напоминает скандал, прославивший Ставрополье на всю страну летом 2021 года. Тогда была арестована целая группировка во главе с руководителем краевой Госавтоинспекции Алексеем Сафоновым. После обысков следствие обнародовало интерьеры роскошного особняка с золотыми унитазами.

Уголовные дела до сих пор расследуются, а вот по гражданским искам Генпрокуратура РФ успела забрать у Сафонова почти все накопленное за 18 лет состояние. По данным следствия, глава краевого УГИБДД и его подельники зарабатывали на том, что разрешали грузовикам с зерном беспрепятственно проезжать через посты Госавтоинспекции. Им вменяют организацию преступного сообщества и получение взяток в особо крупном размере.