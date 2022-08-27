Гаишник и богатое окружение: что государство заберет у семьи начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова

За восемь месяцев стоимость имущества семьи Алексея Сафонова выросла более чем в два раза Фото: Евгения СОКОРЕВА

Промышленный районный суд Ставрополя вынес решение по делу об аресте имущества бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его семьи. Иск замгенпрокурора России удовлетворили частично: в доход государство уйдет большая часть заявленного имущества. Согласно релизу Генпрокуратуры России, речь идет об объектах, общая стоимость которых — около 180 млн рублей.

Журналист "КП-Ставрополь" побывал в зале суда и узнал, какое имущество уйдет государству.

ЗЕМЛЯ — РОДНЫМ, МАШИНЫ — ЖЕНАМ

На рассмотрение дела, материалы которого заносили два человека, судье Сергею Рогозину понадобилось 262 дня. Как шутили ответчики в перерыве, за восемь месяцев они успели "породниться" с журналистами. Потому — только теоретически — мы могли бы тоже оказаться по ту сторону процесса, где несправедливо оказались они. О несправедливости говорили все время, изо дня в день, на заседаниях и в коридорах, со злостью и смехом.

Нарушение выявили в ходе проверки, инициированной генпрокурором России Игорем Красновым. Надзорное ведомство нашло подозрительное имущество и решило через суд его конфисковать, если владельцы не подтвердят источники доходов. По убеждению прокуратуры, начальник ГИБДД Ставрополья на нечистые деньги купил все имущество и переоформил его на близких, чтобы не декларировать богатства. Речь идет в том числе о незаконном доходе, фигурирующем в уголовном деле. Так под тяжбу попали все ближайшие родственники Алексея Сафонова.

Изначально истец — первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин — хотел забрать 22 объекта недвижимости и шесть машин, оцененных вместе в 83 млн рублей. После строительной экспертизы, новых доказательств и ходатайств стоимость арестовываемого поднялась более чем вдвое - до 180 млн рублей. К слову, ключевые изменения произошли как раз после экспертизы: уточнили цены на известный особняк с "золотым унитазом" и дом под Ставрополем, исковые требования к бывшей теще Сафонова увеличились более чем в пять раз - с 9 до 49 млн рублей. К слову, результаты поставили под сомнение ответчики, найдя в них неточности. Например, оценивающий эксперт использует ценовые данные из подмосковного справочника, хотя они могут отличаться в разы от ставропольских.

Помпезность жизни начальника ГИБДД Алексея Сафонова показывали сведениями о том, как он отдыхал. Прокуроры рассказывали, что в августе 2020 года за отдых в Анапе и Крыму семья гаишника потратила свыше 1,7 млн рублей. А журналист "Комсомолки" еще и нашел отзыв, предположительно, самого госслужащего, датированный числом, после которого ставропольские постояльцы выехали из комфортабельной виллы в алуштинском поселке Семидворье.

Отзывы на виллу в Крыму. Красным выделен, предположительно, отзыв Алексея Сафонова на отдых в апартаментах

А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ

Пару дней участники процесса изучали все тома дела. А затем перешли к прениям и сразу же к принятию решения. Прокуратура поддержала свой иск в полном объеме, ответчики и их представители считают, что требования необоснованными и незаконными. Кроме того, свою позицию по процессу высказали органы опеки. Они считают, что два документа дарения недвижимости детям Алексея Сафонова от первого брака и сожительства нельзя аннулировать.

Разберем, что забрали у каждого члена семьи Алексея Сафонова.

Алексей Сафонов

На удивление многих, из всего многомиллионного богатства, фигурирующего в иске, на начальника ГИБДД оформлен только дом в Новомарьевском. Раньше он стоил всего лишь 1,2 млн рублей, но после экспертизы цена выросла, уточняли прокуроры. По решению суда с Алексея Сафонова взыщут 11,5 млн рублей — эквивалент стоимости жилого дома.

Алена Псел

На гражданской жене начальника ГИБДД значится куда больше имущества. Прокуроры хотели конфисковать у нее две квартиры (76 и 178 квадратных метров), нежилое помещение в ТЦ "Маршал" (91 квадратный метр), земельный участок в колхозе "Правокубанский" в Кочубеевском районе (46 тысяч квадратных метров) и три машины: BMW X6 (2016 года выпуска), BMW X7 (2020) и Toyota Camry (2019). Кроме того, истцы требовали аннулировать продажу Hyundai Solaris (2019) и договор дарения известного особняка с "золотым унитазом", который достался их детям.

Дом, в котором Алена Псел сдает квартиру Фото: Яндекс. Карты

Псел пыталась доказать, что все это имущество она купила на свои средства. Деньги на особняк ей одолжили родители: даже составили расписку о передаче 35 млн рублей, которая, правда, датирована 2020 годом, хотя строительство началось еще в 2014 году. Женщина объясняла это "волеизъявлением родителей".

— Родители занимаются бизнесом еще с конца восьмидесятых годов. Они производили и торговали джинсой. Даже есть патент на отшив детской одежды. Занимались зерном, торговали мясом. Мама оформлена как индивидуальный предприниматель. Они мне дали деньги на покупку недвижимости, — говорила Псел.

Тем не менее, суд постановил конфисковать у гражданской супруги Сафонова все, вплоть до имущества, которое передано несовершеннолетним детям. Также ей придется заплатить 4 млн рублей за проданную недвижимость.

Ирина Сафонова

После развода у бывшей жены Алексея Сафонова остались дом (285 квадратных метров) с участком (600 квадратных метров), нежилое помещение (43 квадратных метров). Машину она купила уже позже, но это — Mercedes-Benz 350 (2019 года выпуска). К слову, это первый герой нашего материала, который смог доказать легальность части имущества. Из всего имущества у Ирины Сафоновой забрали только машину. Также с нее взыщут 2,5 млн рублей за продажу второго автомобиля.

Лидия Губарева

А вот материи Ирины Сафоновой не повезло так же, как и Алене Псел. На ней числились три участка (501, 500 и 496 квадратных метров), стоящих рядом друг с другом, а там расположен садовый дом в 685 квадратных метров. Кроме того, прокуроры нашли у женщины два нежилых помещения (149 и 53 квадратных метров) и две квартиры, переписанные на детей Сафонова от брака. Именно ее имущество после экспертизы подорожало до 49 млн рублей.

Все эти объекты по решению суда будут переданы государству.

Три земельных участка и садовый домик Лидии Губаревой Фото: Яндекс. Карты

Светлана Сафонова

Мама начальника ГИБДД Ставрополья ходила на все судебные заседания. Наверное, за это ей воздалось. Суд решил, что все ее объекты — землю в Ставрополе (895 квадратных метров), деревянный дом (139 квадратных метров) и Nissan Qashqai (купленный в трейд-ин) — были приобретены на законный доход. Потому у женщины ничего конфисковывать не будут.

Другие ответчики

По решению суда власти заберут у сестры Алексея Сафонова Галины Kia Cerato (2020 года выпуска). Ранее машиной по семейным причинам владела мама Светлана, и передача собственности за скромные деньги вызвала подозрения у правоохранителей. Также конфискуют машину отца Алены Псел — Toyota Land Cruiser (2019 года выпуска) — и квартиру женщины в Санкт-Петербурге.

Отстоять свою покупку смог друг семьи, который оформил на себя машину жены начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова в день его задержания. Внедорожник Toyota FJ он купил за 1,4 млн рублей. С его слов, именно эти деньги нашли силовики в известном особняке во время обыска.

Решение еще не окончательное

Адвокаты не стали комментировать ситуацию без согласования позиции со своими доверителями, но по настроению участников процесса — и юристов, и прокуроров — было понятно, что они уже высчитывают, сколько у них есть времени на обжалование.

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