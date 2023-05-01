Глава СКР взял на контроль ход дела о жестоком избиении ребенка в Ингушетии

Семья состоит на учете как неблагополучная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о жестоком избиении 4-летней девочки в Ингушетии.

- Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала об инциденте с избиением малолетнего ребенка. В ингушском Малгобеке в больницу попала 4-летняя девочка со следами побоев.

По данным правоохранительных органов республики, травмы ребенку, предположительно, нанесли мать и бабушка. Семья состоит на учете как неблагополучная. Воспитанием девочки преимущественно занимается бабушка, так как мать плохо ходит вследствие тяжелого заболевания. Обе женщины выпивают и частенько прибегают к жестоким методам воспитания. Помимо пострадавшей девочки в семье воспитываются еще двое детей. Но малышке достается чаще других.

Как рассказал собеседник «КП-Северный Кавказ», девочка не в первый раз попадает в больницу с травмами. На этот раз малышка попала в реанимацию, и медики оповестили об этом правоохранительные органы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Мать отправили под арест.

- По ходатайству следствия в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили в центральном аппарате СКР.

За ребенка вступился и глава Ингушетии Калиматов, пообещав наказать виновных в истязаниях над ребенком по всей строгости закона.

- Сейчас я говорю о попустительстве и недобросовестной работе участкового инспектора, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних, а также о безразличном отношении соседей и родственников этой семьи к тому, что творилось с детьми в этом доме, — заявил глава субъекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заманил конфетами и надругался: 43-летнего педофила поймали в КЧР

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки задержали в Карачаево-Черкесии (подробнее).