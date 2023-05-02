Убили на глазах у полиции и врачей: братья, расстрелявшие мужчину за нападение на пенсионера, предстанут перед судом

Кадр нападения

В Северной Осетии предъявлено обвинение двум мужчинам, которые отомстили за избитого пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Вечером 11 июня 2022 года около своего дома 35-летний мужчина повздорил с пенсионером-таксистом. Что стало поводом для конфликта, следствие не раскрывает, но пассажир счел это достаточным, чтобы напасть на обидчика и ударить его ножом. С ранением в животе 79-летнего водителя госпитализировали в реанимационное отделение республиканской больницы. Начались разбирательства по факту причинение тяжкого вреда здоровью.

В тот же день мужчину задержали и тоже отвезли в больницу скорой помощи с поврежденной рукой, где его застали мстители. Родственники пострадавшего – внук, сын и другие члены семьи – прошли конвой, ворвались в смотровую приемного покоя и устроили самосуд над подозреваемым.

– Сын потерпевшего нанес подозреваемому ножом два удара в область грудной клетки и плеча, а вошедший за ним его товарищ произвел в него четыре выстрела из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался, – пишут в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

Отметим, что полицейские пытались остановить злоумышленников. Когда они скрутили нападавшего с ножом, из-за спины вышел человек с незарегистрированным пистолетом, успевший выпустить несколько пуль. Этот случай стал поводом для отдельного уголовного разбирательства. Мужчинам предъявлены обвинения в покушении на убийство, убийстве и незаконном хранении оружия.

Кадр нападения

– Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, – сообщают следователи.