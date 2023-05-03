Бренд «тяги бархатные» хотел забрать неизвестный коммерсант: реакция настоящего автора мема из Дагестана

Гаджимурад Рабаданов. Фото: соцсети героя публикации/МФЦ Кизляра

Бизнесмен из Выборга подал заявку на регистрацию товарных знаков из мемов «тяги бархатные» и «кефтеме». Именно эти слова завирусились в молодежных пабликах зимой 2023 года. Голосом Гаджимурада Рабаданова – депутата городского собрания Кизляра и настоящего автора крылатой фразы – описывали несуразную обувь и перепевали хиты разных лет. Полностью мем звучит так:

«Тяги, такие бархатные тяги, ребята! Фуууф! Кефтеме, жи есть! Добрый приходишь, пацаны, добренький. И не хочется ругаться, и не хочется браниться. А хочется просто сказать «мяу».

– Это был чат с друзьями, с которым я по студенчеству, бывало, гулял на выходных. На работе был какой-то повод отметить. Уже после рабочего дня мы посидели, выпили немного. Когда застолье закончилось, я решил поделиться своими эмоциями с теми, с кем впервые выпивал. И вот так поделился, – объяснял Гаджимурад «Комсомолке», как появилась аудиозапись. Оказывается, мем записали еще несколько лет назад и сейчас он переживает вторую волну популярности.

Под категорию "тяг бархатных" подходит любая обувь (в том числе - женская), которая отличается непрактичностью и вычурным видом

Разговоры о том, что фраза стала расхожей и ее может украсть любой желающий, начались давно. Рабаданов заявил «КП», что хочет зарегистрировать права на мем. А в других интервью грозился, что «дернет за ухо» мужа «Инстасамки» за плагиат в хите «Тяги», занимающем десятое место в общероссийском чарте «Яндекс.Музыки» (по состоянию на 3 мая 2023 года).

Процесс регистрации замедлился, и по итогу автора опередил ленинградский предприниматель. Согласно информации, опубликованной в сети, под этим брендом хотели шить обувь и одежду.

Но как оказалось, коммерсант не планировал наживаться на чужой интеллектуальной собственности и готов просто так отдать права Рабаданову. Дагестанский депутат сообщил «Комсомолке», что уже связался с доброжелателем из Выборга.

– Мне было приятно, когда я узнал об этом. Хотя был скепсис какой-то. Но я созвонился с человеком, обговорил все – он действительно готов предоставить права. Мой юрист сейчас в отъезде, когда приедет – будем решать вопрос.

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