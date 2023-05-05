Один сайт по цене пяти: на Ставрополье экс-министра уличили в дорогом веб-маркетинге для китайских туристов

Александр Трухачев. Фото: n.stgau.ru

Окружная полиция рассказала еще об одном эпизоде преступления, вменяемом бывшему министру туризма Ставрополья Александру Трухачеву. Рассказываем, в чем подозревают экс-чиновника.

По данным пресс-службы ГУ МВД по СКФО, в 2019 году министр организовал розыгрыш тендера по созданию, сопровождению и продвижению веб-сайта, который должен был завлекать иностранных туристов и инвесторов на Ставрополье. Работы оценили в 7,9 млн рублей. Ранее источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах рассказывал, что речь идет о китайском туристическом сегменте. Проблема контракта в том, что ее стоимость назначали без анализа рынка – оговариваемый объем работ можно было сделать за 1,4 млн рублей.

– В результате противоправных действий был заключен государственный контракт на оказание услуг и в последующем часть денежных средств в 6,4 млн рублей, являющаяся разницей между суммой полученных по контракту и фактической стоимостью услуг, была переведена на счет аффилированной фирмы, – сообщает окружная полиция.

Александр Трухачев. Фото: n.stgau.ru

Трухачева и еще трех соучастников по этому эпизоду подозревают в мошенничестве. Впервые об этом стало известно еще в марте 2022 года. Кроме веб-сайта для китайских инвестиций, фигурировали фестиваль фейерверков «PyroFivePeaks 2019» в Ессентуках, мультимедийный фестиваль в Пятигорске и «Дискотека 90-х» в Ессентуках.

Все эти контракты, по данным «КП-Ставрополь», взяло ООО «Синестетика», которой руководил Олег Кох. Предпринимателя задержали при попытке сбежать из России в аэропорту Внуково, откуда он хотел улететь в Турцию.

Кроме мошенничества, Трухачеву инкриминируют превышение полномочий – по подозрению в этом его задержали в феврале 2022 года. Как было установлено при проверке прокуратуры и ФСБ, в 2020 году министерство заключило контракт на проведение массовых мероприятий, стоимость которого – более 45 млн рублей. Документация была написана под одну определенную фирму, считают правоохранители. В результате Ставрополье неэффективно потратило около 35 млн рублей.

Всего Трухачеву вменяют десять эпизодов преступлений. На момент задержания чиновник уже не работал в министерстве. Но позже стало известно, что под следствие попал его преемник Кирилл Реут, против которого возбудили два уголовных дела по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Кирилл Реут. Фото: минтуризм Ставрополья

Первое дело связано с организацией фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks 2021». Общая стоимость госконтракта завысили в десять раз. А второе – со студенческим форумом «Мастера гостеприимства». Условия по организации этого контракта были сформированы без анализа рынка, что позволило выиграть контракт аффилированной организации. Источник «КП-Ставрополь» рассказывал, что раньше Реут работал с Кохом в одной фирме.