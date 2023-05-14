«Хочешь выходной?»: 17-летний студент пугал терактами колледжи Дагестана, чтобы срывать пары

Фото: УМВД по РД

В Дагестане задержали «телефонного террориста», который кошмарил учебные заведения разных городов республики. Молодого человека научил этому друг по онлайн-переписке, передает пресс-служба регионального УМВД.

Магомед (имя изменено - Пр.) в конце лета 2022 года познакомился со своим «наставником» в чате Telegram-канала, где как раз обсуждали такие вещи. У новых приятелей изначально не было никаких преступных намерений, просто общались. Но 3 сентября Магомеду, который только пошел на первый курс колледжа, друг предложил показать фокус: «Хочешь выходной?»

Парень не отказался, и на следующий день, как только он пришел на пары, зазвучала тревога. Подозрения у Магомеда сразу пали на его товарища.

– Выйдя из колледжа, я написал ему, стал узнать, как он это сделал, и прошу научить меня. Он согласился. И 15 сентября я отправил свое первое письмо с угрозами, – рассказал задержанный на допросе.

Послания отправляли в колледжи и школы Дагестана. Чтобы Магомеда не вычислили, анонимный друг давал ему виртуальные телефонные номера и временные адреса электронной почты. За два месяца студент отправил более 40 ложных сообщений. Исключительно чтобы сорвать занятия.

К концу учебного года Магомеда все-таки вычислили и задержали. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». А вот поймать «куратора» молодого человека пока не получится: как сообщает следствие, он живет за пределами России.

Накануне за подобное преступление осудили двух школьников, которые кошмарили школы Ставрополя. Местный гимназист за деньги заказывал анонимные сообщения у подростка из Челябинской области. Риторика в письмах все время менялась: то автора заставили занести бомбу, то он сам якобы был организатором минирования. Промышленный суд Ставрополя признал их виновными, вынес предупреждения и приговорил к штрафам, а также обязал оплатить работу экстренных служб на вызовах – ущерб оценили в 194 тысячи рублей.

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