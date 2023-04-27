«Взяли в заложники семью»: ФСБ раскрыла, как подросток за деньги кошмарил все школы Ставрополя

Фото: УФСБ по Челябинской области

В Ставрополе состоялся суд над 17-летним жителем Челябинской области и его компаньоном, которые кошмарили 24-ю гимназию ложными сообщениями о минировании. Цели подростков оказались корыстными. Об этом рассказала пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

В начале 2022 году гимназию засыпали анонимными письмами с угрозами. Из скриншотов, представленных УФСБ, можно заметить, что риторика инкогнито постоянно менялась. Сначала он жаловался, что "его угрозами заставили занести бомбу в школу" и "взяли в заложники мою семью". А потом перешел на оскорбления и запугивания:

– Сколько раз я вас обманывал... Время нанести удар по-настоящему! Ваша школа взорвется через час, а может и раньше. Поехали! – писал аноним.

Фото письма: УФСБ по СК

Интернет-тролль нагнетал атмосферу, играя шрифтами, делая грубые орфографические ошибки и постоянно расширяю географию – в последних письмах он угрожал взорвать другие школы Ставрополя и прочую местную инфраструктуру. Аноним даже требовал за прекращения своих шалостей 20 тысяч долларов. Но власти не реагировали на провокации: территорию, по инструкции, обследовали и ничего там не находили, а правоохранители возбуждали уголовные дело. Всего за пару месяцев накопилось 14 эпизодов заведомо ложных сообщений об акте терроризма.

Фото письма: УФСБ по СК

Правда, источник быстро вычислили. Подросток из Челябинска на первом же допросе во всем сознался и раскаялся.

– Я направлял сообщения о ложном минировании на почты школ и учреждений. Я использовал Telegram и средства анонимности, также использовал почты Outlook, Proton и «Яндекс.Почту». Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. В содеянном раскаиваюсь: больше такого делать не буду и другим не советую, – рассказал парень.

Выяснилось, что ложных террористов в 24-ю гимназию заказывал школьник из Ставрополя. Он также стал фигурантом дела. Промышленный суд Ставрополя приговорил их к штрафам и вынес предупреждение. Кроме того, им придется возместить ущерб – 194 тысяч рублей.

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