Семен Слепаков* ищет нового признания в России: юморист не хочет быть иноагентом

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Комик Семен Слепаков*, сбежавший из России из-за позиции по спецоперации на Украине, решил оспорить присвоенный ему статус иностранного агента. Артист подал иск к Министерству юстиции России. Это следует из открытой информации на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы.

С первых дней спецоперации Слепаков всячески отбивался от слухов, что он скоро уедет. Осенью 2022 года юморист едет с гастролями в Израиль. В программе было четыре города, цены на билеты варьировались от трех до семи тысяч рублей. На концерте в Рамат-Авиве Слепаков откровенно признался зрителям о переезде.

– Сначала я пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве. Однако мне было отказано, ибо своей очереди надо было ждать около года, – поделился он со сцены.

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам Слепакова, помогли знакомые, связавшие его с представителями консульства. Пока он ждал звонка, приходилось отнекиваться и игнорировать угрозы. С гастролей он не вернулся и заявил о репатриации. А потом появились сведения о проблемах с налогами и продаже недвижимости артиста у Кремля за несколько миллионов долларов.

– Похоже, артист решил продать квартиру через ИП, чтобы сэкономить на налогах. Так как недвижимостью он владеет менее пяти лет, то по закону обязан уплатить налог с продажи. Обычно для россиян эта сумма составляет 13% с суммы сделки. Однако Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ (это происходит автоматически после 183 дней отсутствия в стране в течение года. - Ред.), поэтому для него налог выше – 30%. А если продать квартиру через ИП – всего 6%. Разница огромная. А метод этот, в принципе, легальный и довольно распространенный, – объяснил «КП» звездный юрист Андрей Алешкин.

Семен Слепаков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Почему Слепаков вдруг решил оспорить статус иностранного агента – неизвестно. Сам артист обрывает связи с Родиной в том числе через творчество. В одной последних из песен он оскорбил матерей российских бойцов, выполняющих задачи СВО. По сюжету лирический герой жалеет, что ее трехлетний сын слишком юный, чтобы защищать Родину, и ругает среднего, который уехал в Европу, чтобы работать в IT-компании. Следом идет история старшего сына, погибшего на спецоперации: «Баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник – мэр обещал». Из-за репутации Слепакова в родном городе артиста, в Пятигорске, неизвестные уничтожили его бронзовую именную доску на аллее славы.

На малой родине Слепакова, в Пятигорске, тоже сожгли мосты со знаменитым земляком – выкорчевали его бронзовую доску на аллее славы

Ранее аналогичные иск к Минюсту подали другие иностранные агенты, в том числе – певица Земфира*, блогер Илья Варламов*, комик Максим Галкин*.

*Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов