Свою «прогулку» на танке глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Телеграм-канале. Фото: стоп-кадр видео

Пентагон передал для обучения ВСУ в Германии 31 танк Abrams. «Детские педальные машинки!» - заявил Кадыров с башни модернизированного российского Т-72, украшенного надписью «"Ахмат" - сила!».

- Вот настоящая мощь! Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. Комфорт и удобство «Майбаха», а любая атака - как рыбалка на яхте, одно удовольствие! Даже есть камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или, наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость, - подчеркнул глава Чечни.

Еще одним преимуществом танка Т-72 Рамзан Кадыров назвал его внешний вид - грозный, узнаваемый, эффективный.

- На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая как орешки «Абрамсы». Детская педальная машинка ваш «Абрамс»! - добавил чеченский лидер.

Кстати, ровно год бойцы спецназа «Ахмат» захватили в качестве трофея «Абрамс» с полным боекомплектом. О преимуществах и существенных недостатках основного боевого танка США, названного в честь генерала Крейтона Абрамса (выпускник Военной академии США, участник Второй мировой войны и войны во Вьетнаме) подробно рассказывал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Хоть это и серьезная машина, но очень тяжелая (потому «прожорливая») и имеющая цель ряд уязвимых мест. А еще она в полтора раза дороже других западных танков и в 2-3 раза - российских.

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