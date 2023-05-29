Фото: скриншот из видео ФСБ РФ

Члены банды страховых мошенников были задержаны на Ставрополье 29 мая 2023 года. Один из них был пойман при попытке сбежать в Грузию через Верхний Ларс. «Комсомолка» раскрыла темное прошлое задержанного за аферы со страховыми выплатами.

В Ставропольском крае была раскрыта группа мошенников, занимавшихся кражами в области автострахования. Более 30 человек были вовлечены в схему, включая экспертов-оценщиков, сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов. По данным следователей, группа инсценировала фиктивные аварии и заставляла страховые компании выплачивать им компенсацию.

Трое членов группы были задержаны, а их банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны изъяты. Общий оборот денежных средств на банковских картах фигурантов составил более 1,5 миллиарда рублей.

Все трое задержанных были заключены под стражу, а следователи продолжают искать остальных участников аферы. Как заявили в пресс-службе ФСБ РФ, группа ответственна за резкий рост цен на страховые полисы в ЮФО и СКФО

Следователи раскрыли имя одного из подозреваемых — того самого, который пытался пересечь границу с Грузией. Им оказался Игорь Резеньков — 44-летний уроженец Ставропольского края, и, по данным СКР, он принимал «активное участие» в преступной схеме.

Как выяснила «Комсомолка», Резеньков официально зарегистрирован как предприниматель, занимающийся оценкой рисков и ущерба. С 2010 года он даже состоял в ассоциации «Русское общество оценщиков» — саморегулируемом профессиональном объединении, которое в том числе занимается контролем за законностью работы оценщиков.

Резеньков был настолько уважаем в организации, что несколько лет состоял в Экспертном совете РОО. Однако в 2019 году он по неизвестным причинам был исключен из организации.

Ранее Игорь Резеньков был учредителем компании, занимавшейся арендой и управлением нежилой недвижимостью. А сейчас он значится одним из трех учредителей «Союза экспертов-техников и оценщиков транспорта», зарегистрированного в Москве.

В прошлом году «Росгосстрах» подал иск на «Союз» по поводу неисполнения обязательств по договорам страхования. Страховая госкомпания попыталась взыскать с фирмы 2 миллиона рублей убытков, но суд в двух инстанциях встал на сторону ответчика.

Но проблемы рискового оценщика с законом не ограничиваются подозрением в мошенничестве.

В августе 2018 года Резенькова признали виновным в убийстве соседа по неосторожности. По данным следствия, трагедия произошла на совместном празднике — мужчины выпили, повздорили, и подсудимый пырнул оппонента ножом.

Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима. Но если верить судебной картотеке, с тех пор решение суда еще не вступило в силу. Уже пять лет Резеньков пытается его обжаловать — теперь уже в Пятом кассационном суде.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Крутили миллиардами: аферистов-страховщиков поймали при попытке сбежать из России

Следком и ФСБ разоблачили масштабную схему мошенничества на автостраховке на Ставрополье (подробности)

Кадры задержания члена «мафии автостраховщиков» на Ставрополье опубликовала ФСБ

Его заключили под стражу (подробности)