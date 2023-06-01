Гаджикурбана Байрамбегова застрелили у собственного дома 31 мая Фото: Залина ТАТАРОВА

Накануне, 31 мая, главу села Рубас в Дагестане застрелили возле собственного дома. Стрелка задержали в течение часа — он сам вызвал полицию и во всем сознался. На допросе он рассказал следователям, что толкнуло его на такой отчаянный шаг.

В среду, 31 мая, глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов вышел из дома около 12 часов дня. Далеко уйти он не успел — грудь 62-летнего чиновника пронзила пуля. Байрамбегов скончался на месте. Момент выстрела попал на камеры видеонаблюдения.

Далее события разворачивались с бешеной скоростью. Место преступления оцепила полиция, приехали следователи и криминалисты.

Стрелок сам вызвал полицию и сознался в содеянном. Подозреваемый в убийстве — 58-летний Садик Таибов — рассказал, что на убийство его толкнул затяжной земельный конфликт.

— Он мои дома продал, меня бомжом сделал. Этот человек меня сделал бомжом, — сказал мужчина полицейским сразу после задержания.

Правоохранители задержали его и изъяли орудие преступление — обрез гладкоствольного ружья.

Ружье, из которого застрелили Байрамбегова. Фото: прокуратура Дагестана

Позднее следственный комитет опубликовал видео допроса Таибова.

— Глава администрации не давал документы на законный мой дом, якобы, он на меня не числится, по разным причинам отказывал. Потом я узнал, что он мои дома перепродал на другого человека, когда я лежал в больнице в тяжелом состоянии. И после долгих мучений я решился на такой шаг и застрелил его, — пояснил подозреваемый.

На Таибова завели уголовное дело по двум статьям — убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия. Уже по первой статье 58-летнему сельчанину может грозить пожизненный срок.

Подозреваемый в убийстве главы села Рубас Садик Таибов. Фото: скриншот из видео МВД Дагестана

Громкое убийство шокировало россиян далеко за пределами Дагестана. Расследование уголовного дела взяли на контроль прокуратура и глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Байрамбегова похоронили на следующий день, 1 июня. Глава Дербентского района Мавсум Рагимов высказался по поводу трагедии.

Жители Дагестана попрощались с Гаджикурбаном Байрамбеговым 1 июня. Фото: администрация Дербентского района

— Сегодня мы попрощались с главой села Рубас Байрамбеговым Гаджикурбаном Джалиловичем, трагически погибшим от рук убийцы. Еще сложно осознать, что от нас ушел коллега в расцвете лет, с неисчерпанным потенциалом, будучи еще полным сил, планов и замыслов, профессиональный путь которого обещал еще много интересного впереди. Это большая потеря для всего Дербентского района. Гаджикурбан Байрамбегов был профессионалом, неравнодушным человеком. Посвятил свою жизнь родному району и внес огромный вклад в развитие своего села, — заявил Рагимов.

К соболезнованиям присоединился глава Дагестана Сергей Меликов.

— Безвременно ушел из жизни человек высоких моральных качеств, своим примером воспитавший не одно поколение земляков. Педагог по образованию, он очень тонко чувствовал людей, сопереживал им и, став главой села, всегда был готов прийти им на помощь. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, с кем ему довелось работать. Уверен, виновные понесут заслуженное наказание, — написал Меликов в своем телеграм-канале.

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