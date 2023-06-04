Воронка в небе напугала жителей региона. Фото: «Нетипичный Ставрополь»

Смерчи - не самое распространенное атмосферное явление в России (в год их фиксируется от 100 до 300, не считая водных), тем более, на юге - большинство их них формируется на европейской части страны. Но один вихрь все же заглянул на территорию Ставропольского края.

4 июня 2023 года в соцсетях появились десятки видео с воронкой в небе, снятые в районе Сенгилеевского водохранилища. В основном очевидцы вели съемку издалека, но пассажирам одного автомобиля не повезло - в момент разгула стихии они как раз проезжали в этом месте.

- Попали в самый эпицентр торнадо. Машину подтянуло, уши заложило, - поделилась эмоциями автор видео.

В основном очевидцы вели съемку издалека. Фото: «Нетипичный Ставрополь»

К счастью, и конкретно в этой ситуации, и в целом обошлось без последствий. Но их и не должно было быть - в региональном управлении Гидрометцента пояснили, что то, что увидели люди в небе над Сенгилеевским, не совсем смерч.

- Слова «смерч», «тромб» и «торнадо» на бытовом уровне используются как синонимы, но в метеорологии - это разные вещи. Смерчем считается атмосферный вихрь, образовавшийся из грозового облака над морем, тромбом - над землей. Торнадо же - термин из Северной Америки. Зачастую смерчи и тромбы распространяются вниз до самой поверхности земли/воды. Ставропольцы же увидели облако-воронку. Оно состоит из сконденсированных капель воды. Такие облака могут представлять собой начальную стадию зарождения смерча, но обычно они не несут никакого вреда и просто растворяются в атмосфере, - уточнили в Северо-Кавказском УГМС.

Кстати, синоптики предупредили что штормовое предупреждение в Ставропольском крае сохранится еще как минимум двое суток. Какие территории продолжит заливать дождем, а над какими тучи наконец-то сжалятся, можно посмотреть в динамической карте осадков на нашем сайте.

Ранее «Комсомолка» публиковала памятку от краевого Управления МЧС, как вести себя во время наводнения.

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