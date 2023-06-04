На схеме отмечены населенные пункты, которым грозит подтопление в случае прорыва дамбы. Фото: Яндекс.Карты

На Ставрополье продолжаются ливни. Из-за этого одна из дамб в Предгорном округе края оказалась под угрозой прорыва. Об этом в своем официальном Телеграм-канеле сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

- Поступила информация, что из-за ливня критически переполнился каскад из пяти прудов. Они расположены на северо-востоке от хутора Хорошевский. Есть угроза прорыва дамбы. Возможно подтопление поселка Средний Подкумок, станицы Константиновская, а также нижней части поселка Горячеводский, - написал Ворошилов.

С целью мониторинга ситуации Пятигорский спасательный отряд организовал на каскаде Хорошевских прудов круглосоточный пост.

Также мэр Пятигорска сообщил, что уже начался сброс воды, чтобы не попустить возникновения чрезвычайной ситуации. Кстати, незадолго до этого в городе-курорте как раз прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, во время которого было объявлено о введении режима повышенной готовности в регионе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» публиковала памятку от краевого Управления МЧС, как вести себя во время наводнения.