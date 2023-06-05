Сотню фальшивых Чебурашек задержали таможенники на Ставрополье

Фото: ФТС РФ

Сотню фальшивых плюшевых Чебурашек и 350 килограммов одежды с логотипами известных брендов обнаружили таможенники на Ставрополье. Набитый контрафактом до потолка автобус ехал из Москвы в Пятигорск.

Ушастых «нелегалов» поймали на федеральной трассе «Кавказ». Водитель автобуса не имел документов на продукцию и просто перевозил груз с одного рынка на другой.

— В ходе досмотра машины выяснилось, что транспортное средство до потолка наполнено коробками и мешками с поддельным товаром — плюшевыми игрушками «Чебурашка» и одеждой с логотипами торговых марок Adidas, Puma, Kappa, Nike, Victoria`s Secret, — рассказали в Федеральной таможенной службе.

В общей сложности таможенники изъяли из автобуса более 2 тысяч единиц товара. Кроме Чебурашек, нашлись мужские футболки, рубашки, брюки, спортивные костюмы и женское нижнее белье.

Сейчас ведомство проводит проверку и готовится привлечь отправителя груза к ответственности по требованию правообладателя. Согласно УК РФ, за незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности изготовителю фальшивых Чебурашек может грозить до двух лет за решеткой.

Культовый герой советских мультфильмов обрел вторую жизнь в 2023 году, когда на экраны вышел одноименный фильм. В Кисловодске, где снимали часть сцен, Чебурашка стал чуть ли не брендом города. Одну из местных улиц жители стали называть Чебурашкинской, а власти курорта планируют установить памятник ушастому персонажу.

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