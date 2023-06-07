Дезинфекция бюджета: экс-министра и его зама обвинили в присвоении 12 миллионов на Ставрополье

Роман Марченко и Евгений Маслов, фото: минЖКХ СК Фото: Залина ТАТАРОВА

Бывший министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко и его первый заместитель Евгений Маслов обвинены в мошенничестве в особо крупном размере. Дело на 12 миллионов рублей уже направили в суд, сообщает прокуратура региона.

Дела на экс-министра Романа Марченко и его первого заместителя Евгения Маслова возбудили в 2022 году. Марченко и Маслова обвиняют в завышении цен на несколько государственных контрактов на выполнение работ по дезинфекции.

По данным следствия, в марте-апреле 2020 года чиновники решили заработать на едва начавшейся пандемии коронавируса. Они разыграли тендеры на дезинфекцию общественных мест, но цены заключенных по итогам аукционов контрактов оказались завышены.

— Обвиняемый, занимая должность министра, используя свое служебное положение, создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек подчиненных работников и руководителя подконтрольной организации, оказывавшей услуги по выполнению дезинфекционных мероприятий, — пояснили в прокуратуре Ставрополья.

Итогом «партнерства» министра и директора фирмы стали контракты общей суммой 45 миллионов рублей. По оценкам правоохранителей, из-за действий Маслова и Марченко бюджет Ставрополья потерял 12 миллионов рублей.

Следствие завершено, и дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя.

Уголовное дело в отношении Маслова возбудили весной 2022 года, а вот Марченко присоединился к нему лишь в декабре. За полгода до этого министр внезапно покинул должность. После того, как следователи заподозрили Марченко в мошенничестве, в его доме прошли обыски, а самого экс-министра заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший военный и педагог для полицейских: что известно о Романе Марченко, ушедшем с поста министра ЖКХ Ставрополья

Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко уволился (подробности)

Обыски прошли в доме экс-министра ЖКХ Ставрополья

Роман Марченко занимал пост с 2016 по 2022 год (подробности)