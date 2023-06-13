Взяли перед полетом: члена банды Хаттаба и Басаева арестовали на Ставрополье

Поиск боевиков не прекращается Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В аэропорту Минеральных Вод задержали 46-летнего бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, который участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Летом 1999 года житель Нефтекумского округа Рустам Ярбулдыев вступил в банду и согласился участвовать в операциях. В период с 7 по 24 августа группа боевиков, вооруженная автоматами, гранатами и взрывчаткой, напала на правоохранителей и мирное население. Численность злоумышленников достигает тысячи человек.

Следствие считает, что Ярбулдыев причастен к смерти 33 военных и ранении 34 солдат в Ботлихском районе Дагестана. Долгое время мужчина скрывался от следствия, но накануне его задержали.

– 8 июня 2023 года Ярбулдыев задержан в аэропорту Минеральные Воды и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), – сообщает ЦОС ФСБ России.

Обвиняемый арестован. СКР отмечает, что ведомство вместе с ФСБ и МВД России постоянно ищут причастных к нападению.

Множество злоумышленников уже получило свое наказание. В апреле 2023 года, например, одного из боевиков приговорили к 23 годам в колонии строгого режима за нападение на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года. А другому участнику нападения на Дагестан в 1999 году дали 13 лет.