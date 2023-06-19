Сорвались с перевала: уцелевшие туристы из Москвы в одиночку разыскали спасателей, чтобы помочь раненым друзьям в горах КЧР

Фото: Тимур Агиров / Архив КП

В поход по горам Карачаево-Черкесии три туристки из Москвы отправились 12 июня под присмотром опытного руководителя-мужчины. Вся дорога в среднем занимает около 7-9 дней, у группы время было рассчитано по максимуму, торопиться никто не хотел

Дорога стартует в поселке Архыз и проходит через два ущелья и два перевала. Места очень живописные: перевал Айюлю ведет к долине реки Белая, которая завершаются черными заснеженными скалами. На каждой промежуточной точке маршрут регистрировали в МЧС, путешественницы делились фотографиями, выходили на связь с родными. Именно поэтому, когда 39-летняя женщина, днем 18 июня не позвонила своему отцу, тот сразу запаниковал и начал звонить спасателям.

В горы сразу отправили троих спасателей, благо о примерном маршруте туристов они знали. Специалисты осмотрели долину реки Дукка, озеро Семицветное и районы перевалов Айюлю и Олений, но никаких следов пропавшей группы не нашли.

— Спуск с перевала сложный из-за снега и нагромождения камней, — рассказывает альпинист Андрей Кирин. — Рядом с границей леса начинается самый трудный участок: тропа сходит на нет, приходится продираться сквозь густые заросли. Затем нужно свернуть вниз к заболоченному лугу с большими камнями и продолжать путь вверх по течению реки Бурная до перевала Браконьеров.

Именно на этой точке и застряли москвички. Перевал Браконьеров высотой 2,8 км специалисты относят к не самым сложным, но столичным любителям походов не повезло. Руководитель группы и одна туристка сорвались с перевала, получили травмы, идти дальше они не могли. Предстояло делать выбор: сидеть ли дальше, ждать появления спасателей? Или попробовать прорваться им навстречу? Две уцелевшие туристки решили отправиться обратно до спасательной станции – 28 километров по горам, знакомым уже маршрутом.

Спасатели прервали поиски только поздней ночью 18 июня — чтобы не навредить самим себе. Надеялись — утром что-то станет известно. Но определенность появилась даже раньше.

— В 22:30 на спасателей вышли две участницы группы, — рассказали в Архызском поисково-спасательном подразделении ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии. — Девушки пришли на нашу базу, сообщили, что у руководителя группы серьезная травма, он находится в сознании, а вторая пострадавшая получила ушиб, но решила дождаться помощи вместе с главным. Пострадавшим оставили палатку и запас еды на двое суток.

В 4:30 утра 19 июня в экспедицию на поиски пострадавших отправились 12 спасателей на двух специальных ратраках (авто для передвижения по горам). Спасательная операция благополучно завершилась вечером: на специальных автомобилях пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь, но, как говорят врачи, травмы к счастью несерьезные.

БДИ!

Как не рисковать жизнью в горных походах

Обращались ли туристы из Москвы к профессиональным гидам или отправились в поход самостоятельно — пока не известно. По данным МЧС, маршрут они зарегистрировали, то есть сделали все по правилам. Но и это — не страховка от риска.

В сентябре 2021 года пять туристов погибли в горах Кабардино-Балкарии, хотя шли штурмовать Эльбрус под руководством профессиональных гидов. Спустя год корреспондент «Комсомолки» обзвонила организаторов восхождений и выяснила, что они по-прежнему не требуют от туристов ни медицинских справок, ни специальной физподготовки.

— Даже опытные «самоходы» допускают ошибки или становятся жертвами случайностей, — говорит альпинист Андрей Кирин. — Форс-мажоры в горах бывают, люди получают травмы. Главное в такой ситуации — не теряться. Оказав первую медицинскую помощь (с собой всегда должна быть аптечка, а члены группы — владеть навыками ПМП — Ред.), лучше всего отправить часть группы за спасателями, а часть оставить с пострадавшим с запасом еды и воды. В идеале — иметь спутниковый телефон и быть на связи с базой спасателей. Так что в данном случае группа повела себя как надо.

Советы для идущих в поход простые: готовиться физически, знать состояние своего здоровья и не рисковать, если чувствуете себя не на все 100. Идти с опытными, лицензированными гидами. Брать с собой аптечку, спутниковый телефон, GPS-навигатор. И обязательно — сообщать спасателям все детали маршрута перед выходом.

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