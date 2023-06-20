Гаевская публично отказалась от российского прошлого. Фото: соцсети героини материала / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Дочь экс-губернатора Ставрополья Александра Гаевская, известная как Mira HS, публично отказалась от российского гражданства и осудила СВО. Поводом стала «черная метка», которую получила Мира вместо флага в рейтинге популярных стримерш.

Сервис аналитики Streams Chart 19 июня опубликовал рейтинг лучших стримерш со всего мира за прошедшие выходные. На 7-м месте оказалась 32-летняя Александра (Mira HS), дочь бывшего сенатора РФ и главы Ставрополья Валерия Гаевского. Но в то время, как ее соседки по рейтингу были отмечены флагом своих стран, рядом с именем Миры стоял черный квадрат.

Вместо российского либо американского флага Миру пометили в рейтинге черным квадратом. Фото: скриншоты Twitter

— Эм, что означает черный флаг рядом с моим именем? — возмутилась стримерша.

Ее немедленно просветили — все потому, что она русская. Представители платформы ответили, что таким образом помечают всех стримеров из России, назвав настоящий триколор «флагом террористической страны».

Мира Гаевская повздорила с рейтинговой платформой из-за "черной метки". Фото: скриншоты Twitter

И действительно, дочь Гаевского не единственная русская стримерша, которая попадает в рейтинги Streams Chart без флага. За пару дней до этого был опубликован другой список, в котором на 8-м месте стоял российский стример Андрей Бурим (Mellstroy). Его тоже пометили «черным квадратом».

Еще один российский стример получил "черную метку" вместо флага России. Фото: Фото: скриншоты Twitter

В ответ на дискриминацию Мира Гаевская решила сделать вид, что не имеет ничего общего с Россией.

— Я не осуждаю ваши политические взгляды, но я американка. <...> Я житель США. Я не поддерживаю ***** [спецоперацию на Украине], — ответила стримерша.

Дочь Валерия Гаевского раскритиковала СВО в ответ на обвинения в "пророссийской" позиции. Фото: скриншоты Twitter

Авторов рейтинга не впечатлила реакция Миры, ее претензия осталась без ответа. Зато девушка вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter. Одни обвинили дочь российского политика в двуличии и лицемерии, а другие — осудили Streams Chart за смешивание игр и политики.

— Вы все мелочны до жалкой степени, но спасибо, что позволили нормальным людям увидеть эту крайнюю русофобию, — пишут комментаторы.

Дочь Валерия Гаевского Mira HS - биография, фото

Дочь Валерия и Ольги Гаевских Александра родилась и выросла в России. В 16 лет девушка уехала в США, по ее словам, родители отправили ее за границу учиться.

— Было трудно: другой язык, другое общество, все другое! Привыкла, и теперь одинаково разговариваю на русском и английском, мыслю тоже на двух языках. Сама устроилась на работу, сама зарабатывала на жизнь! — рассказала Александра в одном из интервью.

Стримерша привлекает внимание подписчиков откровенными образами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2015 году Гаевская начала вести игровые трансляции и настолько преуспела, что стала международно известной стримершей под псевдонимом Mira. На Twitch ее смотрят около полумиллиона людей, и столько же подписчиков следят за ее блогом в запрещенной соцсети, где она выкладывает множество откровенных фото.

Но прославилась Мира не только стримами. В феврале 2022 года Гаевская во время очередной трансляции случайно «засветила» свой баланс на счете в российском банке — 781 тысяча долларов (около 68 миллионов рублей).

Во время прямого эфира Александра показала свой телефон с уведомлением от банка Фото: СОЦСЕТИ

Сперва Мира игнорировала вопросы подписчиков о том, откуда на счету стримерши такие нескромные суммы. Но после того, как история разошлась по СМИ, девушка резко высказалась, что заработала все честным трудом, и назвала хейтеров «неудачниками».

Александра Гаевская с отцом - бывшим сенатором и губернатором Ставрополья Валерием Гаевским

А в декабре аккаунт Миры заблокировали в Twitch. Платформа объяснила решения якобы слишком откровенным образом девушки, однако многие подписчики заподозрили, что дело в том, что стримерша — дочь российского политика. На данный момент аккаунт Гаевской блокировали и вновь восстанавливали уже семь раз.

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