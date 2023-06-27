Бурные реки по трассам: ночные ливни и град на Ставрополье заблокировали дороги

Потоки воды понеслись по трассам Ставрополья. Кадры из видео ГИБДД СК Фото: Залина ТАТАРОВА

В понедельник на Ставрополье вновь объявили штормовое предупреждение — уже пятое с начала июня. Тучи пришли со стороны Калмыкии, и вечером на регион обрушились мощные ливни.

Первые вести стали поступать из Грачевского округа. Очевидцы показали, как ливень стремительно заливает трассу «Астрахань — Элиста — Ставрополь».

— Сильный ветер, ливень. Возможно подтопление проезжей части. Советуем по возможности отложить ночные поездки до более благоприятных погодных условий, — предупредили в ГИБДД Ставрополья.

Тем временем в Ставрополе дождь пошел поздно вечером. А перед ним горожане слышали грохот грома и пугались от ярких вспышек молний за окном. После полуночи над городом прошел кратковременный град.

На автодороге «Светлоград — Летняя Ставка — Кучерла» ввели временное ограничение движения. Из-за ливня затопило дорогу. Движение ограничили вблизи села Летняя Ставка, возобновили на следующее утро.

Утром 27 июня непогода продолжила бушевать на Ставрополье. В Левокумском округе засняли ливень в сопровождении сильного ветра.

В селе Александровском шквалистый ветер сломал многолетнее дерево. Ствол упал на линии электропередачи.

Затем циклон ушел на Кавминводы. Днем ливень обрушился на Ессентуки.

По информации МЧС, штормовое предупреждение на Ставрополье продлится до 29 июня включительно. Синоптики советуют готовиться к сильному дождю с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами скоростью 20-23 м/с.

Тем временем в других регионах СКФО

Чечня: Местные синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с до конца суток 27 июня. Непогода в Чечне продолжится 28 и 29 июня

— Возможны повреждения ЛЭП и отключение электроэнергии. Специалисты рекомендуют заранее зарядить фонари или запастись свечами, — предупредили в МЧС республики.

В прошлый раз в Чечне ветер оставил серьезные разрушения. Например, в центре Грозного шквал снес деревья и крупный арт-объект.

Северная Осетия: Ближайшие три дня в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. По сообщению МЧС, на реках возможен опасный подъем уровней воды, с гор могут спуститься сели малого объема.

В прошлый раз Северная Осетия особенно сильно пострадала от последствий стихии. Местные власти до сих пор продолжают работать над их устранением — собирают реестры пострадавших, подсчитывают число домов, требующих компенсации, во Владикавказе и Пригородном районе.

— Продолжается работа по приему и подготовке необходимых документов от пострадавших граждан. Сил и средств достаточно, ситуация на контроле, — рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

Дагестан: Не менее сильно пострадавший от предыдущего шторма город Буйнакск тоже продолжает восстанавливаться.

— По состоянию на 26 июня в городе Буйнакск от граждан, чье имущество пострадало из-за ливней и града, поступило 4427 заявлений. Согласно данным МЧС, уже обследовано 3035 домовладений, в которых проживает 11620 человек. Из обследованных домовладений правоустанавливающие документы имеются на 2336 домов, в которых проживают 8650 человек, — отчитались в администрации города.

Карачаево-Черкесия: Здесь тоже объявлено штормовое предупреждение до 29 июня включительно. Гидрометцентр сообщил, что в республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с. На реках не исключают подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема.

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