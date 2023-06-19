Машины утонули в глине: последствия стихии в Северной Осетии, Чечне и Дагестане

Машины почти полностью ушли под потоки грязи. Фото: стоп-кадры Фото: Залина ТАТАРОВА

Стихия вновь разбушевалась в регионах Северного Кавказа на прошлой неделе. «Комсомолка» собрала последствия непогоды в пострадавших республиках и узнала, чего местным жителям ждать дальше.

Штормовые предупреждения в республиках на прошлой неделе объявляли практически ежедневно. В федеральном МЧС сообщили, что во всем Северо-Кавказском федеральном округе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Предупредили также о сходе селей в горах.

Прогноз оправдался. Натерпевшееся в мае и начале июня Ставрополье на этот раз избежало масштабных последствий. А вот другие регионы испытали все «прелести» непогоды

Северная Осетия

Во вторник, 13 июня, в местном МЧС объявили штормовое предупреждение. В тот же день из-за схода селевого потока перекрыли движение для автомобилей на участке между поселком Бурон и Северным Порталом Рокского тоннеля.

В «водяной плен» на трассе между селами Батако и Зильги попала маршрутка с 15 пассажирами. Микроавтобус ехал по маршруту Владикавказ — Моздок, но из-за бушующих потоков воды водитель не справился с управлением. Машину смыло в кювет и перевернуло.

Одна из пассажирок погибла во время аварии. Остальные смогли выбраться из авто, но куда-либо уйти было невозможно — путь к дороге заблокировал сильный поток воды.

Застрявшие в кювете пассажиры взобрались на маршрутку и ждали спасателей. Фото: МЧС Северной Осетии

Спасать застрявших в кювете пассажиров приехали 13 сотрудников МЧС. Людей эвакуировали в безопасное место при помощи трехколенной лестницы. А чтобы извлечь погибшую из маршрутки, потребовалась тяжелая техника.

Сход сели в разных районах республики стал причиной наиболее серьезного ущерба. Потоки грязи затопили машины, заблокировали дома.

Во Владикавказе штормовой ветер снес восемь больших деревьев, которые чудом не упали на людей и машины. 15 июня без света остались несколько населенных пунктов, включая семь улиц. Село Иран осталось без воды — непогода вывела из строя глубинный насос.

В столице республики ввели режим ЧС. В воскресенье, 18 июня, вышли из берегов реки Балка и Терек. Несколько домов подтопило в поселке Южный в пригороде Владикавказа, из одного дома пришлось эвакуировать трех человек.

— В результате неблагоприятных погодных условий в виде грозы и сильного дождя, шквалистого усиления ветра и града ряд населённых пунктов республики получил повреждения линий электропередач, поваленные деревья, подтопленными оказались частные домовладения и один многоквартирный дом. Произошло нарушение электроснабжения в 2 населенных пунктах. Службы экстренного реагирования проводят ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления подачи электроэнергии, — рассказали в оперштабе по чрезвычайным ситуациям РСО-Алания.

Пока десятки специалистов откачивают воду, распиливают деревья и пытаются восстановить электроснабжение, власти республики оценивают ущерб. Во Владикавказе этим занимается специальная комиссия из 50 человек, в села из столицы выезжают группы по подсчету ущерба.

По словам главы Северной Осетии, республика не испытывала таких катаклизмов более 12 лет.

— Друзья, понимаю, ситуация непростая – в последний раз такие стихийные бедствия на Северную Осетии обрушились в 2011 году. Будем разбираться с последствиями и поможем пострадавшим. МЧС, Минприроды и другие заинтересованные ведомства сейчас выясняют причины произошедшего. Наша задача — понять: откуда изначально пошла вода и какой фактор спровоцировал такие селевые потоки. Комиссии по оценке нанесенного ущерба приступили к работе. Исходя из полученных данных, будем рассчитывать сумму компенсационных выплат, — заявил Сергей Меняйло.

Чечня

Хотя, по оценкам МЧС, Северная Осетия пострадала сильнее всех от недавнего разгула стихии, досталось и Чеченской Республике. Сильные ливни со шквалистым ветром обрушились на регион 13 июня.

Потоки воды затопили частный дом. Ураганный ветер снес арт-объект в центре Грозного и повалил деревья на дороги. Зафиксированы случаи срыва кровель с многоэтажных домов.

Встревоженные жители республики начали рассылать друг другу аудиозапись, где утверждалось, что река Терек вышла из берегов на территории республики. В МЧС опровергли эту информацию.

— Уровень реки Терек на территории Чеченской Республики ниже неблагоприятных отметок. Угрозы подтопления нет. Рекомендуем доверять только достоверным источникам и не рассылать фейковую информацию, — заявили в ведомстве.

Дагестан

Центром буйства стихии в Дагестане стал город Буйнакск. 17 июня на город обрушился ливень с градом. Диспетчеры получают массовые сообщения о поврежденных домах и машинах.

Градины размером с яблоко побили крыши и авто в Буйнакске. Фото: МЧС Дагестана

Из-за потоков воды здесь тоже сошли сели. На центральном водоводе Чиркей-Буйнакск 19 июня произошла авария — из-за непогоды разорвалась труба, близлежащие населенные пункты остались без воды.

Сели повредили трубу в районе Буйнакска. Фото: администрация РД

— Задействованы 14 групп по обследованию пострадавших территорий, в том числе с применением беспилотных авиационных систем МЧС. Уже осуществляется прием граждан и подомовой обход, — прокомментировал ситуацию глава республики Сергей Меликов.

Непогода сошла на нет к вечеру 19 июня. В республике ввели режим чрезывычайной ситуации (ЧС), чтобы оперативно устранить последствия стихии.

Что дальше?

Расслабляться пока рано — штормовые предупреждения не прекращают поступать.

В Северной Осетии 20-21 июня ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Возможны сели и опасный подъем уровней воды в реках.

В Дагестане до конца суток 19 июня прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 17 м/с. На малых реках Дагестана сохранится подъем воды до неблагоприятных отметок, заявили в МЧС республики. В селеопасных районах возможен сход селевых потоков малого объема.

В Чечне 19 и 20 июня ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Возможны повреждения проводов и отключение электроэнергии.

На Ставрополье из-за прошедших ливней и продвижения паводочной волны на реке Подкумок в районе гидропоста Незлобная 19-20 июня предвидится подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Жителям близлежащих населенных пунктов посоветовали подготовиться к возможному потопу.

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