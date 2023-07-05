«Папа, это правда или сон? Я до сих пор не верю!»: отец 8-летней Раисат из Дагестана раскрыл детали встречи с Путиным

Раисат побежала в объятия к президенту в первые секунды встречи. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин встретился с жителями Дербента 28 июня после рабочей встречи. На улице его ждал весь город. Маленькая Раисат Акипова очень хотела увидеть президента, но не смогла. «Все толкались!», — горько рыдала девочка в толпе. Искренние слезы 8-летней Раисат сняла на видео мама. Трогательный ролик быстро разлетелся по сети, и уже скоро его посмотрел сам президент.

Так школьницу с родителями пригласили в Москву. Заветная встреча в Кремле прошла 4 июля. Раисат не просто увидела Владимира Путина — обняла, села в его кресло, за столом президента поговорила с премьер-министром Михаилом Мишустиным и после беседы с министром финансов Антоном Силуановым получила для Дагестана 5 млрд рублей! Отец девочки Ахмед рассказал «КП-Ставрополь» об эмоциях дочери и как все это вообще стало возможно.

Раисат любит Путина с детства

Младшеклассница интересовалась Владимиром Путиным с раннего детства. Ее папа говорит, что дочка часто спрашивала: «Кто этот дядя?», «Почему его показывают по телевизору?». В семье Акиповых трое детей, и они все знают, кто глава России.

Раисат с родителями за столом с президентом. Фото: Пресс-служба Президента РФ

— Я в восторге от своих детей, от того, какими они растут, — говорит «КП-Ставрополь» их отец.

Видео с плачущей Раисат выложил ее папа

Ахмед был на работе, когда Владимир Путин решил пройтись по Дербенту. Его жена и дочь не думали даже, что президент станет общаться с местными и появится шанс увидеть его.

— А потом жена присылает мне видео — ребенок плачет, все ее затолкали, она не увидела президента. Мы не могли ее успокоить до глубокой ночи! — продолжает Ахмед.

Питая крохотную надежду, что этот ролик увидит сам Владимир Путин, глава семейства и опубликовал его в интернете. Так и случилось! Через пару дней власти Дагестана позвонили им и сказали — собирайтесь, вы едете в Москву.

Что Раисат сказала президенту

— Раисат у меня скромная, держит эмоции внутри себя, выплескивает все уже наедине с нами. Но когда она увидела президента в Кремле — растерялась, сразу подбежала к нему и обняла. Сказала ему, что она сильно его любит и он самый лучший президент, — вспоминает Ахмед.

Семья Акиповых провела в Кремле меньше часа, а воспоминаний — на всю жизнь.

— Пообщались в очень комфортной обстановке. Не ожидал, что наш президент может вот так, по-простому, говорить с народом. Думал, что я не смогу даже посмотреть на него, что растеряюсь, выпил даже валерьянки перед встречей. Но все было хорошо. У нас самый достойный президент, — признался отец Раисат.

Когда Владимир Путин провел разговор с главой Минфина по поводу нехватки денег на развитие Дагестана и Антон Силуанов заявил, что средства будут, произошло самое невероятное. Президент сказал Раисат: «Ты получила сейчас для Дагестана пять миллиардов рублей». Со слов ее отца, все были в шоке. Еще когда Раисат лишь села в кресло Путина, родители и она сама впали в ступор.

Вместе с Путиным Раисат получила 5 млрд рублей на развитие Дагестана. Фото: Пресс-служба Президента РФ

— Мы сперва ничего не поняли, что вообще происходит, она сама не поняла, куда она села. Потом я спросил у нее, почему она почти не отреагировала — говорит, много камер, президент, как-то неудобно. Она ребенок, ей 8 лет, но очень скромная и сдержанная, — рассказал папа малышки.

Уже после встречи, наедине с родителями, скромная Раисат выплеснула все эмоции.

— Говорит: «Папа, это правда произошло или это сон? Я до сих пор не верю!» Ребенок, да и мы, получили огромные эмоции, до сих пор не можем прийти в себя, — признался «Комсомолке» Ахмед.