Нелетная погода: 11 самолетов по пути в Сочи развернули в Минводы

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Минеральных Вод

Ливни, грозы, град и сильный ветер вынудили 11 самолетов совершить экстренную посадку в Минеральных Водах. Судна летели в Сочи, но нелетная погода испортила путешествие множеству туристов. Такое количество бортов, которые пришлось разворачивать прямо в небе, сильно нагрузило аэропорт Минвод.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Минеральных Вод, наземные службы справились с потоком садящихся судов. Сложностей со взлетом других самолетов, летящих в регионы с более благоприятной погодой, не возникло.

— Для 11 воздушных судов разных авиакомпаний, направлявшихся в Сочи, аэродром аэропорта Минеральные Воды стал запасным. 11 рейсов вне расписания в грозу и ливень – заметная нагрузка для нашего аэропорта, с которой наземные службы достойно справились, – сообщили в ведомстве.

Самолеты ждут, пока погода не наладится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С улучшением погодных условий самолеты, летящие в Сочи, снова пустят в небо из аэропорта Минвод. При посадке никто не пострадал, однако пассажиры, по всей видимости, будут ожидать в зале. Толпы людей снова вынуждены часами стоять и сидеть на полу помещения.

Напомним, что на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за грозовых дождей, града и ветра 20-25 м/с, при этом осадки будут идти до среды, а ближе к выходным вернутся в регион. Каким образом в дождь планируют взлет самолетов, в аэропорту не уточнили. Тем временем в Сочи ужасная непогода.