«Думали, слезы ребенка компенсируют подарками»: Меликов рассказал, как в Дагестане нашли приглашенную к Путину Раисат

Сперва все думали, что Раисат сделают подарок. Никто не ждал, что ее пригласят к Путину. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Сергей Меликов, глава Дагестана, рассказал о том, как нашли 8-летнюю Раисат, которая расплакалась, когда не смогла встретиться с Путиным во время его приезда в Дербент. По словам Меликова, кадры со слезами ребенка переслали политикам, которые уже к утру нашли ее. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

— Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочка была обнаружена, – рассказал Меликов журналистам «РИА».

Изначально глава Дагестана и все причастные к поискам Раисат думали, что ей сделают подарок, как бы компенсируя ее слезы. Но все пошло дальше, и вот девочка оказалась на встрече с Путиным, ее отец поделился деталями встречи.

— Мы еще не понимали, зачем это нужно. Мы еще не знали, что она будет приглашена. Думаем, слезы ребенка компенсируют подарком или каким-нибудь еще знаком внимания. Но потом все встало на свои места, девочку пригласили, – рассказывает Меликов.

Раисат увидела президента и была в восторге, даже спрашивала папу, не сон ли это был. Девочка села в кресло главы государства, отчего и ее родители, и она сама впали в ступор.

Напомним, что видео с плачущей Раисат разлетелось по сети после появления фотографии 13-летней Фатимы, которой удалось сделать селфи с Путиным. Младшая девочка расплакалась, так как ее затолкали – президента увидеть ей не получилось даже издалека. Кадры попали главе Дагестана, и малышку нашли, а после пригласили в Владимиру Путину на личный прием.

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